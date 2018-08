Η Στεφανίδη κορυφαία της ημέρας στο Βερολίνο! (vid & pic)

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία στίβου, στο τέλος κάθε αγωνιστικής ημέρας στο Ευρωπαϊκό του Βερολίνου διενεργεί ψηφοφορία για την καλύτερη στιγμή της ημέρας. Χθες έβαλε την Στεφανίδη, τον Τούρκο νικητή των 200 μέτρων Γκουλίεφ με το απίθανο χρόνο 19.76, o Νικητής στα 400μ εμπόδια Κάρστεν Γουάρχολμ από τη Νορβηγία και ο Γάλλος θριαμβευτής στα στιπλ, Μαχιεντίν Μεκισί- Μπεναμπάντ!

Second gold medal

Another championship record

You voted for @KatStefanidi defending her European pole vault title as #TheMoment of the day!#EC2018 pic.twitter.com/UYOZcZtlCt

