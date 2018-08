Ο φοβερός Γκουλίεφ πήρε το ρεκόρ του Κεντέρη (vid)

Ο Τούρκος σπρίντερ που ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής στο Λονδίνο το 2017, έσπασε τα χρονόμετρα και με επίδοση 19.76 στα 200 μέτρα, κατέρριψε το 19.85 του Κώστα Κεντέρη από το Ευρωπαϊκό του Μονάχου το 2002.

Δεύτερος βγήκε ο Νεθάνιελ Μίτσελ με 20.04 και την καλύτερη φετινή του επίδοση και τρίτος ο Ελβετός Αλεξ Γουίλσον, επίσης, με 20.04 και εθνικό ρεκόρ.

Turkey's Ramil Guliyev shattered the championship record to win the European 200m title in 19.76! #EC2018 #TheMoment pic.twitter.com/vowi78ACxe

— European Athletics (@EuroAthletics) August 9, 2018