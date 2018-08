Τρεις Ελληνίδες στον τελικό του επί κοντώ! (vid)

Ελληνικό χρώμα στον τελικό του επί κοντώ στο Βερολίνο, αφού και οι τρεις αθλήτριες που εκπροσώπησαν τη χώρα μας κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση!

Επίδειξη ισχύος έκανε η Κατερίνα Στεφανίδη που έκανε ένα μόνο άλμα και αυτό επιτυχημένο στα 4.55 και προκρίθηκε στον τελικό. Ηταν μάλιστα η μόνη αθλήτρια που πέρασε το συγκεκριμένο όριο που είχαν θέσει οι διοργανωτές για την πρόκριση και έδειξε με το καλημέρα ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

Το ίδιο καλή και η Νικόλ Κυριακοπούλου που ξεπέρασε τα 4.45 με την πρώτη και μοναδική της προσπάθεια και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό. Η έκπληξη βέβαια ανήκει στην Ελένη Πόλακ που στην πρώτη της μεγάλη διοργάνωση, πέρασε με την πρώτη τα 4.45 και πήρε και αυτή την πρόκριση. Με την δεύτερη είχε περάσει τα 4.00, 4.20 και 4.35. Η 22χρονη αθλήτρια του ΑΟ Μεγάρων έχει ατομικό ρεκόρ 4.46 αλλά όπως έδειξε στο Βερολίνο σίγουρα θα ανέβει πιο ψηλά!

Mετά τον αγώνα η Στεφανίδη είπε: «Απόψε, ο προκριματικός πήγε πολύ καλά, αλλά, ποτέ δεν θα χρησιμοποιούσα τη λέξη εύκολα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι δεν ήταν τόσο κουραστικό όσο θα μπορούσε να ήταν, μου αρέσει αυτός ο αγωνιστικός χώρος. Από την άλλη πλευρά, όταν βγήκαμε για προθέρμανση νωρίτερα, τα πράγματα ήταν δύσκολα λόγω της ζέστης. Μόλις ο ήλιος έπεσε, αισθάνθηκα πολύ καλύτερα».

“This will be the first title I am trying to defend, and it’s not going to be the last time.”@KatStefanidi made a successful start to her title defence in Berlin. She needed to take just one vault to progress into the pole vault final.#EC2018 #TheMoment pic.twitter.com/apgEyvWFKI

— European Athletics (@EuroAthletics) August 7, 2018