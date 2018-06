Στο Μαζί για το Παιδί τα 47.647,5 ευρώ από το No Finish Line

Την επιταγή παρέλαβε η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλιου του Μαζί για το Παιδί Αλεξάνδρα Μαρτίνου, από τους εκπροσώπους των δύο Mεγάλων Χορηγών, Γιάννη Σηφάκη από την Εθνική Ασφαλιστική και Ιωάννα Μπερίου, από την Sportingbet. Η κα Μαρτίνου δήλωσε: «Είναι συγκινητικό που καταφέραμε να έχουμε κοντά μας χιλιάδες ανθρώπους που έτρεξαν ατομικά ή με τις ομάδες τους. Αυτό που μετρά, είναι ότι είχαμε και πάρα πολλά παιδιά, γεγονός πολύ σημαντικό για εμάς, καθώς στόχος του Μαζί για το Παιδί εκτός από το να συμπαρασταθεί στα παιδιά που έχουν ανάγκη, είναι και να εκπαιδεύσει τη νέα γενιά για τον εθελοντισμό. Θέλω να ευχαριστήσω και τους χορηγούς, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα, ειδικά την Εθνική Ασφαλιστική και την Sportingbet που είναι εδώ και καιρό κοντά μας σε διάφορα προγράμματα, τους εθελοντές και το NFL International. Tα χρήματα αυτά θα πάνε σε άπορες οικογένειες και παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα σίτισης».

Η επικεφαλής της ομάδας που διοργάνωσε το No Finish Line αλλά και εκπρόσωπο του No Finish Line International, Σοφία Κέδε, επισήμανε: «Ευχαριστούμε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που πρώτο πίστεψε σε αυτήν την ιδέα και μαζί με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχουν πλέον ταυτιστεί με το No Finish Line της Αθήνας. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που είστε δίπλα μας από πέρσι οι περισσότεροι, αλλά να ευχαριστήσουμε και τους πρεσβευτές μας Κατερίνα Στεφανίδη, Νικόλα Κακλαμανάκη και Γιώργο Καπουτζίδη, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι με το Μαζί για το Παιδί, γι αυτό και έχουν παίξει και θα συνεχίσουν να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην προβολή του αγώνα. Επίσης, πολλά ευχαριστώ αλλά και μπράβο στο Μαζί για το Παιδί, που με το σπουδαίο έργο του φροντίζει να αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ποσά που συγκεντρώνουμε μέσω του αγώνα μας».

Στην εκδήλωση που έγινε στον πολύ όμορφο χώρο του Ιδρύματος Ευγενίδου, παρουσιάστηκε το επίσημο βίντεο του 2ου Νο Finish Line, το οποίο απέσπασε το θερμό χειροκρότημα όλων. Παραβρέθηκαν οι εκπρόσωποι των χορηγών και των υποστηρικτών, οι συντελεστές της διοργάνωσης που έγινε με τεράστια επιτυχία από τις 25 ως τις 29 Απριλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, οι εκπρόσωποι ομάδων που συμμετείχαν στον αγώνα και ο πρεσβευτής του No Finish Line, o Oλυμπιονίκης Νικόλας Κακλαμανάκης που είπε: «Για μένα είναι μεγάλη τιμή να είμαι κοντά σε μία προσπάθεια που συνδυάζει τον αθλητισμό με τη φιλανθρωπία. Θεωρώ ότι όσοι άνθρωποι έχουν την τιμή να έχουν ζήσει μεγάλες στιγμές, θα πρέπει να έχουν την υποχρέωση να προσφέρουν πίσω αυτές τις στιγμές στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και ειδικά στα παιδιά. Αν το κάνουμε αυτό, μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Πηγαίνοντας σε σχολεία και μιλώντας με παιδιά προσπαθώ να τους εξηγήσω ότι ο αγώνας μας, δεν πρέπει να τελειώνει ποτέ και τελικά να επιστρέφουμε αυτό που κερδίζουμε. Αυτό γίνεται και στο No Finish Line που δεν τερματίζει ποτέ και επιστρέφει τα χρήματα εκεί που έχει ανάγκη η κοινωνία. Θεωρώ μάλιστα ότι κάθε χρόνο θα είναι και καλύτερα, γιατί συνδυάζει την αγάπη για τον αθλητισμό, την ανάγκη του καθενός για υπέρβαση και την αγάπη προς τον άνθρωπο».

Ο έτερος πρεσβευτής Γιώργος Καπουτζίδης συνδέθηκε μέσω Skype και μαζί με τον εκπρόσωπο του No Finish Line Γιάννη Νικολάου, έστειλαν από το Μονακό τους χαιρετισμούς τους, τονίζοντας την υπερηφάνεια για την επιτυχία και την απήχηση που είχε ο αγώνας.

Ο Διευθυντής Μάρκετινγκ της Εθνικής Ασφαλιστικής Γιάννης Σηφάκης, τόνισε: «Στην Εθνική Ασφαλιστική ασχολούμαστε με ότι έχει να κάνει με τον άνθρωπο και φυσικά με τα παιδιά που είναι το μέλλον της χώρας αλλά και το μέλλον του κόσμου. Άρα σε ότι έχει να κάνει με το παιδί που είναι σε δύσκολη θέση, η Εθνική Ασφαλιστική θα είναι εκεί. Ήμασταν εδώ φέτος και πέρσι, αλλά θα είμαστε και του χρόνου. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους, όλοι Μαζί για το Παιδί »!

Για την Sportingbet, η διευθύντρια εταιρικής επικοινωνίας Ιωάννα Μπερίου είπε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ήμασταν ένας από τους Μεγάλους Χορηγούς του No Finish Line. Xαιρόμαστε πάρα πολύ που αυτή η συνεργασία με την Ενωση Μαζί για το Παιδί έχει συνέχεια και στηρίζουμε το έργο τους. Είμαστε σίγουροι ότι η επιταγή που δώσαμε σήμερα θα βοηθήσει και θα ενισχύσει την προσπάθεια που κάνουν, ελπίζουμε και θέλουμε του χρόνου να είμαστε και πάλι μαζί. Συγχαρητήρια σε όλους που βοήθησαν».

Στο τέλος της εκδήλωσης που παρουσίασε η δημοσιογράφος Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, το ραντεβού ανανεώθηκε για τον Απρίλιο του 2019 και το 3ο Νο Finish Line.

Μεγάλοι Χορηγοί του 2ου No Finish Line Athens, είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα Εθνική Ασφαλιστική, καθώς επίσης και η διεθνής στοιχηματική εταιρεία, πρωτοπόρος σε δράσεις κοινωνικής ευθύνης Sportingbet.

Eπίσημοι Χορηγοί είναι η Protergia, ο Τομέας Ενέργειας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, του μεγαλύτερου ιδιώτη παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, τα πρώτα σε ποιότητα και πωλήσεις ελληνικά νερά Βίκος και η κορυφαία κατασκευαστική εταιρεία Veronis Jakobsen.

Χορηγός εκπαίδευσης είναι ο πρωτοπόρος εκπαιδευτικός οργανισμός Όμηρος και χορηγός φιλοξενίας ο ξενοδοχειακός Όμιλος ΧΑΝΔΡΗ, ο οποίος διαχειρίζεται τρεις ιδιόκτητες μονάδες στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στη Χίο. Media Partner είναι η συνδρομητική τηλεόραση Nova.

Μεγάλοι Υποστηρικτές είναι η κορυφαία ελληνική μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου, η διεθνής εταιρεία αθλητικών ειδών Saucony, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών που προσφέρει κορυφαίες ιατρικές υπηρεσίες εδώ και 33 χρόνια, η διεθνής εταιρεία συμπληρωμάτων και προγραμμάτων διατροφής Herbalife και τα φυσικά καλλυντικά Βee Cera.

Επίσημοι Υποστηρικτές είναι η διεθνής αλυσίδα καταστημάτων λιανεμπορίου Lidl, η διεθνής αλυσίδα καταστημάτων οικιακών ειδών Praktiker, η εκτυπωτική βιομηχανία Χαϊδεμένος και η εταιρεία ναυαγοσωστών Lifeguard Hellas.

Χορηγοί εστίασης είναι οι εταιρείες Μπεγνής Catering και Δειπνοσοφιστήριον, καθώς και το Canal Cafe στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σημαντική είναι και η συνεισφορά των Δήμων Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου.