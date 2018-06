Χάνει το χρυσό του Πεκίνου ο Μπολτ (pic)

Άσχημα τα νέα για τον Γιουσέιν Μπολτ και τους συναθλητές του στα 4Χ100 των Ολυμπιακών Αγώνων που διεξήχθησαν στο Πεκίνο. Η Τζαμάικα με τους Μπολτ, Πάουελ, Φρέιτερ και Κάρτερ κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο, αλλά θα πρέπει να το παραδώσουν, καθώς ο τελευταίος βρέθηκε θετικός σε απαγορευμένη ουσία και συγκεκριμένα στην Μεθυλεξαμίνη.

Ο Τζαμαϊκανός κατέφυγε στο CAS αλλά δεν δικαιώθηκε και έτσι και οι τέσσερις θα πρέπει να επιστρέψουν τα μετάλλιά τους. Ο Μπολτ ωστόσο ήταν ψύχραιμος με την απ-όφασή αυτή, ανεβάζοντας στον προσωπικό του λογαριασμό: «Οι κανόνες θα πρέπει να τηρούνται, αλλά στο τέλος της ημέρας η χαρά της κατάκτησης του χρυσού μεταλλίου στη σκυταλοδρομία το 2008 στο Πεκίνο μαζί με τους συναθλητές μου θα μείνει για πάντα».

The rules are the rules but at the end of the day the joy of winning that relay gold

Medal in Beijing 2008 with my teammates will last forever pic.twitter.com/qdRNyxHDgi

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) May 31, 2018