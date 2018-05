Περισσότεροι από 100.000 δρομείς στο Wings for Life World Run

Πρόκειται για έναν παγκόσμιο αγώνα δρόμου, όπου ξεκινώντας από μία συγκεκριμένη χρονική εκκίνηση, συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο ξεκινούν ταυτόχρονα και τρέχουν –είτε οργανωμένα είτε σε μονάδες μέσω της εφαρμογής Wings For Life World Run (App Store και Google Play), - μέχρι να τους προλάβει η γραμμή του τερματισμού, το Catcher Car. Έτσι, μέσω της εφαρμογής ο καθένας – από όπου και αν βρίσκεται- μπορεί να πάρει μέρος στο Wings For Life World Run ανεξαρτήτως φυσικής κατάστασης και φέτος, πέρα από κάθε προσδοκία, 100.000 άνθρωποι έτρεξαν για αυτούς που δεν μπορούν.

Μέσα σε πεντέμισι ώρες ευγενούς άμιλλας, οι μοναδικές στιγμές χαράς και ενθουσιασμού σε όλο τον πλανήτη κορυφώθηκαν όταν ο Σουηδός αθλητής με αμαξίδιο, Aron Anderson και η δρομέας μεγάλων αποστάσεων, Vera Nunes, από την Πορτογαλία στέφθηκαν Παγκόσμιοι Πρωταθλητές. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν δρομείς από τον Αμαζόνιο με παραδοσιακές φορεσιές, ένα πρωθυπουργός, αστέρες του αθλητισμού, όπως ο θρύλος της F1, Niki Lauda, ο νικητής του Dakar Rally, Matthias Walkner, όπως και Παραολυμπιονίκες και Ολυμπιονίκες σαν τον record man σκιέρ, Aksel Lund Svindal, ο οποίος «οδήγησε» το εικονικό Cather Car του Wings for Life World Run App. Η ταυτόχρονη εκκίνηση του αγώνα – νύχτα ή μέρα, με ήλιο ή βροχή- έδωσε το έναυσμα στα πέρατα της γης, από την Αυστραλία στην Κολομβία και από το Ηνωμένο Βασίλειο στο Καζακστάν, για μια μοναδική εμπειρία, κατά την οποία χιλιάδες άνθρωποι, με παρέα ή σε μονάδες, διασκέδασαν την Κυριακή τους, στέλνοντας παράλληλα ένα σπουδαίο μήνυμα. Διαγωνιζόμενος στις Η.Π.Α. ο Σουηδός αθλητής σε αμαξίδιο, Aron Anderson, κέρδισε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, προπορευόμενος του Cather Car για 89,85 χλμ. ενώ στο Μόναχο, η Πορτογαλίδα, Vera Nunes, αναδείχθηκε νικήτρια στις γυναίκες, καλύπτοντας μια διαδρομή 53,78 χλμ., μόλις 50 μέτρα περισσότερα από την Κροάτισα, Nikolina Šustić.

«Είμαι τόσο χαρούμενος. Είναι ένας απίστευτος αγώνας και σημαίνει πολλά καθώς συγκεντρώνουμε χρήματα για τους τραυματισμούς της σπονδυλικής στήλης. Πραγματικά σημαίνει κάτι όλο αυτό, για αυτό ευχαριστώ όλο τον κόσμο που συμμετέχει στον σκοπό αυτό», δήλωσε ο Anderson, ο οποίος με αυτή τη δεύτερη σερί νίκη του κρατά το ρεκόρ των δύο πιο μεγάλων διαδρομών στην ιστορία του Wings For Life World Run. «Ήμουν τόσο κουρασμένος, αλλά ήθελα να συνεχίσω ώστε να συγκεντρώσουμε ακόμα περισσότερα χρήματα και να κάνουμε τη διαφορά. Τα πάντα πονάνε τώρα, αλλά δεν με πειράζει!»

Το 100% των εσόδων από το Wings for Life World Run – μέχρι στιγμής περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ από τον φετινό αγώνα- θα κατατεθούν στο Wings for Life, το ίδρυμα για την ανεύρεση θεραπείας στους τραυματισμούς της σπονδυλικής στήλης, χρηματοδοτώντας χιλιάδες ερευνητικά έργα και κλινικές δοκιμές παγκοσμίως, για τον σκοπό αυτό. Το ραντεβού για το επόμενο Wings For Life World Run ανανεώνεται για τις 5 Μαΐου 2019, μάθετε περισσότερα εδώ.

Τι είναι το Wings for Life World Run;