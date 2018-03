Το πιο... βαριεστημένο μετάλλιο του κόσμου! (vid)

Η Ντιμπάμπα από την Αιθιοπία ήταν η μεγάλη νικήτρια στον τελικό των 1500 μέτρων, κάνοντας το νταμπλ στο Παγκόσμιο μετά και το χρυσό στα 3.000. Την τρίτη θέση πήρε η Σιφάν Χασάν από την Ολλανδία που δεν το χάρηκε καθόλου, όπως μπορείτε να δείτε από το βίντεο.

Κάτι η τρίτη θέση, κάτι τα σπρωξίματα που έγιναν κατά τη διάρκεια της κούρσας, της έκοψαν κάθε διάθεση και πρέπει να είναι η πιο βαριεστημένη αθλήτρια στην ιστορία των Παγκοσμίων , κατά τη διάρκεια της απονομής!

