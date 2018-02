O Mπούμπκα αποθέωσε τον Καραλή! (pic)

Μετά το 5.78 που έκανε ο Καραλής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Σεργκέι Μπούμπκα έγραψε στο twitter:

«Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 5.78 και πέτυχε νέο παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων στο άλμα επί κοντώ. Εκπληκτικό επίτευγμα. Εύχομαι ακόμη μεγαλύτερα ύψη»!

Emannuel Karalis cleared 5.78 and set new junior world record in pole vault!

Great achievement!

Wishing to get new heights! @iaaforg pic.twitter.com/kYJGfXOnGy

— Sergey Bubka (@sergey_bubka) 12 Φεβρουαρίου 2018