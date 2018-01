Η Κατερίνα Στεφανίδη στο Οlympic Channel (vid) για την βουλιμία

Οι διατροφικές διαταραχές είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί αρκετά κορίτσια στην εφηβεία. Η Κατερίνα Στεφανίδη μιλά για τα σκαμπανευάσματα που είχε στο βάρος της και για τη σημασία του να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή χωρίς άγχος με ισορροπημένη διατροφή.

Πλέον η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια του στίβου όλων των εποχών, τρώει τα πάντα χωρίς να στερείται τίποτα απολύτως, αλλά με μέτρο.

Even top athletes like @KatStefanidi go through the food struggles...

"I wanted a doughnut, I ate the doughnut." @iaaforg @HellenicOlympic pic.twitter.com/OtdTXRz6L4

