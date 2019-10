«Το χέρι του Λευτέρη μας... εγκατέλειψε μία ημέρα πριν από την επίσημη παρουσίαση στον αγωνιστικό χώρο», έλεγε ο προπονητής του, Δημήτρης Ράφτης, που ωστόσο έθεσε ρητά τον στόχο του Λευτέρη Πετρούνια: «Χρυσό μετάλλιο και μόνο».

Αυτός δεν επετεύχθη, αφού ο Τούρκος Τσολάκ και ο Μάρκο Λοντάντιο απέδωσαν εξαιρετικά και τον άφησαν στην τρίτη θέση, πριν έρθει ο Σαμίρ Αϊτ Σαϊντ από τη Γαλλία για να αφήσει εκτός βάθρου τον Έλληνα υπερπρωταθλητή, που πλέον περιμένει την επόμενη ευκαιρία για να εξασφαλίσει την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Εντούτοις, η αξιόλογη προσπάθειά του στην επιστροφή του σε διεθνές τουρνουά έπειτα από 11 μήνες και μετά το χειρουργείο στον ταλαιπωρημένο του αριστερό ώμο και η απόδοσή του δείχνουν την ποιότητα του Έλληνα γυμναστή, ενόψει Ιαπωνίας.

The last apparatus final tonight was the Still Rings, and @Colakibrhm95 has won Turkey's first ever world medal!

Ibrahim Colak

Marco Lodadio

Samir Ait Said #Stuttgart2019 pic.twitter.com/nUkIIXxtvS

— FIG (@gymnastics) October 12, 2019