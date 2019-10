Το 22ο μετάλλιο της Σιμόν Μπάιλς ήρθε στη Στουτγάρδη

Μετά από το χρυσό με την ομάδα των ΗΠΑ η Σιμόν Μπάιλς κέρδισε και 2ο χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής που διεξάγεται στη Στουτγάρδη της Γερμανίας.

Η Αμερικανίδα πρώτευσε στον τελικό στο σύνθετο ατομικό και έφτασε τα 22 μετάλλια στη διοργάνωση.

Από τα 22 τα 16 είναι χρυσά και έχει από 3 ασημένια και 3 χάλκινα.

Πλέον τα περισσότερα χρυσά τα έχει κερδίσει στο σύνθετο ατομικό αφού μετράει 5!

Η 22χρόνη Σιμόν ξεκίνησε να "χτίζει" την "αυτοκρατορία" της στη διοργάνωση από το 2013 με 2 χρυσά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Αμβέρσας.

d World Championships medal for @Simone_Biles as she takes her fifth All-around title. Tang Xijing wins and @_gelyamelnikova - their first world All-around medals!#Stuttgart2019 pic.twitter.com/Pzx5BTODYH

— FIG (@gymnastics) October 10, 2019