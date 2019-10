Έφτασε τα 15 χρυσά μετάλλια σε Παγκόσμια η Μπάιλς! (pics & vid)

Ιστορία έγραψε η Σιμόν Μπάιλς στη Στουτγάρδη όπου διεξάγεται αυτές τις ημέρες το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της ενόργανης γυμναστικής.

Η 22χρόνη γυμνάστρια κέρδισε με την εθνική των ΗΠΑ το χρυσό μετάλλιο στο ομαδικό και έφτασε έτσι τα 15 χρυσά στη διοργάνωση.

Η Μπάιλς έχει 4 χρυσά στο σύνθετο ατομικό, 4 στο ομαδικό, 4 στις ασκήσεις εδάφους, 2 στη δοκό ισορροπίας και 1 στο άλμα.

Είναι η μοναδική με 15 χρυσά και είναι πλέον και η πρώτη σε μετάλλια σε Παγκόσμια αφού έχει στο σύνολο 21. Εκτός από τα 15 χρυσά, έχει 3 ασημένια και 3 χάλκινα.

Έτσι με το χρυσό της στη Στουτγάρδη ξεπέρασε την Σβετλάνα Χόρκινα που έχει 20 μετάλλια (9-8-3)!

Η γεννημένη το 1997 Σιμόν είναι ζωντανός μύθος του αθλήματος αφού έχει κερδίσει εκτός από τα 21 μετάλλια και άλλα 5 σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

U-S-A! Women’s team finals at #Stuttgart2019 are about to get underway! WATCH NOW at https://t.co/kXTRVgDMq3 #Gymnastics pic.twitter.com/qHkRD28UhU

— USA Gymnastics (@USAGym) October 8, 2019