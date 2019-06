Επιτυχημένο το Cosmogym με τη συμμετοχή 8700 αθλητών!

Με το απόλυτο ρεκόρ συμμετοχών (8700 αθλητές-τριες) ολοκληρώθηκε το 8ο Cosmogym στο Ολυμπιακό Κέντρο Πυγμαχίας «Γιώργος Στεφανόπουλος».

Στο event όπως κάθε χρόνο και οι ολυμπιονίκες της ρυθμικής, Κλέλια και ‘Αννυ Πανταζή, η Εύα Χριστοδούλου και η Μορφούλα Ντώνα με τις ομάδες τους, που γεύτηκαν και φέτος την εμπειρία του Cosmogym και δήλωσαν ενθουσιασμένες για την φετινή διοργάνωση. Η Κλέλια και Αννυ Πανταζή με την ομάδα τους Φιλαθλητικός Καλλιθέας τόνισαν: « Είναι μια εξαιρετική διοργάνωση-ό,τι καλύτερο για τα παιδιά, που θέλουν να νιώσουν τη χαρά και τη μαγεία της γυμναστικής. Ενθουσιάζονται που τους δίνεται η δυνατότητα μπροστά σε κοινό να παρουσιάσουν τα προγράμματά τους και να γίνονται μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής.Το Cosmogym συγκεντρώνει κάθε χρόνο ολοένα και περισσότερες συμμετοχές αποδεικνύοντας πόσο επιτυχημένο είναι αλλά και πόσο αγαπιέται η γυμναστική στη χώρα μας».

Η Εύα Χρστοδούλου ιδρύτρια του Αθλητικού Συλλόγου Σ.Φ.Ι.Γ.Α Αιγάλεω είπε: «Είναι ό,τι το καλύτερο μπορεί να γευτεί ένα παιδί στον χώρο της Γυμναστικής. Αθλείται, χαίρεται, έρχεται σε επαφή με τον χώρο και μόνο οφέλη παίρνει από αυτό το λαμπρό φεστιβάλ. Πρόκειται για το κορυφαία διογάνωση στη χώρα μας, εφάμιλλη αντίστοιχων του εξωτερικού.»

Το «παρών» στη διοργάνωση έδωσαν το μέλος της Τεχνικής Επιτροπής Γυμναστικής για Ολους της UEG Μαρία Παπαδοπούλου, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΓΟ Θανάσης Σταθόπουλος. Η Παπαδοπούλου δήλωσε: «Αυτή η διοργάνωση δίνει μεγάλη χαρά στα παιδιά, αλλά και τη δυνατότητα να δουλεύουν ομαδικά και σε πλήρη συνεργασία. Αποκτούν μια εμπειρία που είναι εμπειρία ζωής και θα την θυμούνται για πάντα. Με μεγάλη χαρά διαπιστώνω ότι οι συμμετοχές ολοένα και αυξάνονται, αποτέλεσμα και της σημαντικής δουλειάς και προσπάθειας που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια από την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία. Το Cosmogym είναι αδιαμφισβήτητα πετυχημένο και έχει διαγράψει την πορεία του τόσο στον χώρο όσο και στον χρόνο. Μαζί και με τις υπόλοιπες ανάλογες διοργανώσεις προσφέρουν πολλές δυνατότητες στα παιδιά που συμμετέχουν με ενθουσιασμό.»

Η πρόεδρος της Επιτροπής αξιολόγησης κριτών της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας Ολύβια Δόντη τόνισε: «Πρόκειται για μια άριστη διοργάνωση, ένα υποδειγματικό φεστιβάλ από κάθε άποψη. Δίνεται μια μοναδική δυνατότητα στα παιδιά να συμμετέχουν και να συνεργάζονται αρμονικά, να αναπτύσσουν τους γνωστικούς τομείς, αυτούς των συναισθημάτων και βέβαια να αθλούνται. Ολοι οι αθλούμενοι μπορούν να παίρνουν μέρος χωρίς περιορισμό, αλλά και χωρίς την αγωνία για την απόδοση και πρωτιά. Εδώ συνδυάζονται μοναδικά η γυμναστική με τη μουσική, τη θεατρικότητα και το θέαμα ».

Στο πλαίσιο του Cosmogym, φιλοξενήθηκαν για τέταρτη συνεχή χρονιά οι πανελλήνιοι αγώνες Ρυθμκής Special Olympics με τη συμμετοχή 25 αθλητριών από τέσσερα προπονητικά προγράμματα Οι θεατές καμάρωσαν τη χάρη με την οποία όλες οι αθλήτριες αγωνίστηκαν στα προράμματά τους. Κοντά στις μοναδικές αθλήτριες για ακόμη μια χρονιά ήταν οι Διεθνείς Κριτές Έφη Πανταζίδου, Κλέλια και Άννη Πανταζή (Global Ambassadors των Special Olympics και Ολυμπιονίκες), όπως και η Σοφία Μπούρα.

Ο πρόεδρος των Special Olympics Hellas, πρέσβης επί τιμή, Διονύσιος Κοδέλλας συγκινημένος δήλωσε: «Ευχαριστούμε για μια ακόμη χρονιά τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής της διοργάνωσης κύριο Συμεών Σκουτέρη για τη σπουδαία φιλοξενία. Εδώ γίνεται μια εξαιρετική δουλειά με ομάδες από όλη την Ελλάδα και είμαστε ενθουσιασμένοι που το Cosmogym ενστερνίζεται τις ιδέες και τις αξίες μας. Μιλώντας για ρυθμική, πρόκειται για το πιο δύσκολο άθλημα των Special Olympics και με ενθουσιάζει το πόση μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό παίρνουν αυτά τα κορίτσια. Κάθε χρόνο περιμένουν τους αγώνες με ανυπομονησία και κερδίζουν χαρά και ζωή».

Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Συμεών Σκουτέρης από την πλευρά του, απόλυτα ικανοποιημένος από την οργανωτική και διαγωνιστική επιτυχία τόνισε: «To Cosmogym απέδειξε για μια ακόμη χρονιά ότι είναι η κορυφαία διοργάνωση Γυμναστικής για όλους. Η πέρα από κάθε προηγούμενο συμμετοχή πιστοποιεί την καθιέρωσή της ως θεσμό. Οι συμμετέχοντες με χαρά, κέφι και ενθουσιασμό παρουσίασαν εξαιρετικές χορογραφίες που χρόνο με το χρόνο αναβαθμίζονται δίνοντας την ευκαιρία στους ίδιους αλλά και στους θεατές να απολαύσουν εντυπωσιακό θέαμα σ΄αυτήν τη γιορτή του αθλητισμού. Ο πήχης φέτος ανέβηκε ιδιαίτερα και είμαστε πανευτυχείς που όλοι όσοι μας εμπιστεύτηκαν έφυγαν ενθουσιασμένοι απ΄το κλειστό του Περιστερίου και που η διοργάνωση στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία.».

Τα Αποτελέσματα: “Grand team of the year 2019” 1. ΑΣ Μέγας Αλέξανδρος «Το χρυσό εισιτήριο» 2. Σχ. Χορού Modarts Θεσσαλονίκης «Mary Poppins» 3. Ρυθμός και Κίνηση Περάματος «Η μέρα που δάκρυσε ο ήλιος». «Hope team of the year 2019» 1. Olympia Highway “An indian day” 2.ΑΣ Νηρέας Νέα Περάμου «Μολών λαβέ» 3. Sports center Μιχαηλίδη «Νευρική ανορεξία θα σε νικήσω». Επίσης ειδικά βραβεία για διάφορες διακρίσεις και κατηγορίες απονεμήθηκαν στις ομάδες.