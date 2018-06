Oι αθλήτριες των Special Olympics κλέβουν την παράσταση στο Cosmogym

Με πολύωρες πρόβες, οι ομάδες που θα συμμετάσχουν, επιδιώκουν να καθηλώσουν τους θεατές του Ολυμπιακού Κέντρου Πυγμαχίας «Γiώργιος Στεφανόπουλος» και να μαγέψουν τους χιλιάδες φίλους της Γυμναστικής.

Οι προβολείς του ενδιαφέροντος στρέφονται ωστόσο και την Πέμπτη 21 Ιουνίου, οπότε θα διεξαχθούν οι Πανελλήνιοι Αγώνες Ρυθμικής Special Olympics Hellas, με χορογραφίες και εμφανίσεις μοναδικές, από τις αξιοθαύμαστες αθλήτριες που θα αγωνιστούν δίνοντας τον καλύτερο εαυτό τους. Συμμετέχουν 20 αθλήτριες από τα Προπονητικά Προγράμματα Special Olympics Hellas Ν. Αττικής και Ν. Θεσσαλονίκης Μεταξύ των προπονητριών είναι οι Κλέλια και Άννυ Πανταζή, Global Ambassador των Special Olympics Ολυμπιονίκες και Παγκόσμιες Πρωταθλήτριες. Κοντά στις αθλήτριες για ακόμη μια χρονιά η Διεθνής Κριτής Έφη Πανταζίδου η οποία προσφέρει απλόχερα την αγάπη της και τις γνώσεις της. Ο πρόεδρος των Special Olympics Hellas και πρέσβης επί τιμή Διονύσιος Κοδέλλας δηλώνει χαρακτηριστικά: «Mε την ευκαιρία του “COSMOGYM Festival & Contest” τα Special Olympics Hellas θέλουν να ευχαριστήσουν την Οργανωτική Επιτροπή και τον κ. Συμεών Σκουτέρη προσωπικά για την διαχρονική αγάπη τους στους Αθλητές μας και για την πολύτιμη προσφορά τους να φιλοξενήσουν, για ακόμη μια χρονιά, στις 21 Ιουνίου τους Πανελλήνιους Αγώνες Ρυθμικής Γυμναστικής Special Olympics. Με χαρά θα ξαναβρεθούμε στο Ολυμπιακό Κέντρο Πυγμαχίας «Γιώργος Στεφανόπουλος», στο Περιστέρι για να χειροκροτήσουμε τις προσπάθειες όχι μόνο των αθλητριών Special Olympics, αλλά και όλων των αθλητών που ερχόμενοι από όλη την Ελλάδα θα συμμετάσχουν στην μεγάλη αυτή γιορτή της γυμναστικής.»

Το Cosmogym Festival-Contest, με πολύπλευρο αθλητικό και κοινωνικό προφίλ και πάντα δίπλα στις απαιτήσεις και τάσεις ττης εποχής αφιερώνεται φέτος στην Ευρωπαϊκή Καμπάνια “Life is like a bike” που συνδέει τον Αθλητισμό και την Φυσική Ασκηση με την Ψυχική Υγεία. Μια σύνδεση που στοχεύει να εδραιώσει η Ευρωπαïκή Καμπάνια Ενημέρωσης “Life is Like a bike” η οποία διαρκεί πέντε μήνες (Φεβρουάριος – Ιούνιος 2018) και διεξάγεται παράλληλα σε δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες, ως βασικός στόχος του MENS Project, του ευρωπαïκού έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Eυρωπαïκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus. Στόχος, ένας δραστήριος τρόπος ζωής, μέσα από την αξιοποίηση της θετικής επίδρασης που έχει ο αθλητισμός και η φυσική άσκηση στην καθημερινή διάθεση αλλά και στην ευρύτερη ψυχική ισορροπία μας.Ο Νίκος Ανδρεόπουλος, υπεύθυνος τμήματος Κοινωνικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Προγραμμάτων της ΚΣΔΕΟ ΕΔΡΑ αναφέρει:«Το μεγάλο ηλικιακό εύρος αλλά και το εντυπωσιακό ποσοστό συμμετοχών που σημειώνει το Cosmogym καθιστούν τη συγκεκριμένη διοργάνωση τον καλύτερο συνοδοιπόρο για τη διάδοση του μηνύματος της καμπάνιας “Life is like a bike”. Γονείς, παιδιά, προπονητές και θεατές αποτελούν τους καλύτερους μεταφορείς του μηνύματος για έναν δραστήριο τρόπο ζωής, για την ισορροπία που έρχεται μέσα από τη δράση»