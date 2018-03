Θετικές εντυπώσεις από την εθνική ανσάμπλ στην πρεμιέρα του “Aphrodite Cup”

Η πρεμιέρα της διοργάνωσης, η οποία πραγματοποιείται από την Παρασκευή (16/03) έως και την Κυριακή (18/03) με την συμμετοχή 239 αθλητριών από 21 χώρες και με ελεύθερη είσοδο για τους θεατές, ήταν αντάξια των προσδοκιών σε αγωνιστικό επίπεδο:



Τα κορίτσια του ελληνικού ανσάμπλ (Μαριάννα Μανδέλλου, Μυρτώ Αθανασουλάκη, Ζωή Ντίτσιου, Ιωάννα Τζιατζιά, Διώνη Διώχνου) παρουσίασαν το πρόγραμμά τους στα 5 στεφάνια, με μουσική επένδυση το “Code Name Vivaldi” των “The Piano Guys” και έδειξαν ότι το μέλλον τους ανήκει, αφού πήραν 14,800 βαθμούς και την 1η θέση στην προσωρινή κατάταξη.

Την Εθνική ομάδα ακολούθησαν κατά σειρά η εθνική Καζακστάν (14,700 β.), ο ρωσικός σύλλογος Ριαζάν (14,300 β.), η εθνική Μαλαισίας (12,150 β.) και η εθνική Ιρλανδίας (5,000 β.).



Αύριο, Σάββατο (17/03, 19:45 - 20:00), το ελληνικό ανσάμπλ θα αγωνιστεί στις 3 μπάλες / 2 σχοινάκια, χορεύοντας «Πεντοζάλι» σε διασκευή από τους “Omega Vibes”, με μία αλλαγή στην σύνθεσή του, αφού τη θέση της Διώνης Διώχνου στο ταπί θα πάρει η Αύρα Ντούρο.

Η τελική κατάταξη των ομάδων στον σύνθετο αγώνα θα προκύψει μετά την εκτέλεση του δεύτερου προγράμματος, βάσει του βαθμολογικού αθροίσματος κάθε ομάδας.



«Κάναμε μία πολύ καλή εμφάνιση σήμερα. Φανήκαμε αρκετά βελτιωμένες σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα στην Καλαμάτα και αυτός ήταν ο στόχος μας. Το Σάββατο αγωνιζόμαστε σ’ έναν συνδυασμό οργάνων που μας δυσκολεύει, αλλά θα παλέψουμε για να εμφανιστούμε όπως πρέπει. Τα κορίτσια παίρνουν δύναμη από τον κόσμο που ήρθε εδώ για να τα στηρίξει.

Στους τελικούς της Κυριακής θα επιδιώξουμε μία ακόμα καλύτερη εμφάνιση, μπροστά σε ακόμα πιο γεμάτες εξέδρες, γιατί το χειροκρότημα των θεατών είναι αυτό που μας δίνει αυτοπεποίθηση. Προσκαλούμε τον κόσμο να έρθει, να μας δει και να μας στηρίξει», σχολίασε η Εύα Χριστοδούλου, ειδική συνεργάτιδα της ομοσπονδιακής προπονήτριας Ιρίνα Ιλίεβα.



Το αποψινό αγωνιστικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται με το ατομικό των γυναικών, που επίσης αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον (20:30 - 22:30), με τις Κατερίνα Δερβίση, Μαρία Δερβίση και Ελεάννα Δημοπούλου να συμμετέχουν από ελληνικής πλευράς.





Τελετή Έναρξης με άρωμα... ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ρυθμικής 2021

Ξεχωριστή αίγλη είχε και η Τελετή Έναρξης του 4ου “Aphrodite Cup”, την οποία τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ε. Σπύρος Καπράλος, ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Ο. Θανάσης Βασιλειάδης, η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, καθώς και εκπρόσωποι πρεσβειών πολλών από τις συμμετέχουσες χώρες.



«Η Περιφέρεια Αττικής δεν θα μπορούσε παρά να είναι αρωγός σ’ αυτή την σπουδαία προσπάθεια, που μας διδάσκει ότι υπάρχει αθλητικός πολιτισμός και ευγενής άμιλλα και ότι αθλητισμός δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο και οι ΠΑΕ. Θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στα κορίτσια της ρυθμικής γυμναστικής», τόνισε η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, την οποία η Ε.Γ.Ο. βράβευσε για την πολύτιμη υποστήριξή της προς το “Aphrodite Cup”.



«Καλωσορίζουμε στο Παλαιό Φάληρο τις αποστολές 21 χωρών και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο δυνατό για να είναι όλα άψογα για τις συμμετέχουσες ομάδες. Θέλουμε, μάλιστα, να ανέβουμε σε υψηλότερο επίπεδο και με τη βοήθεια του κ. Βασιλειάδη, ως Αντιπροέδρου της UEG, να φέρουμε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ρυθμικής γυμναστικής του 2021 στο Παλαιό Φάληρο», αποκάλυψε ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, ενώ από την πλευρά του ο επικεφαλής της Ε.Γ.Ο. Θανάσης Βασιλειάδης υπογράμμισε:



«Ευχαριστώ τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου που βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό της προσπάθειας που κάνουμε για να αναβαθμίσουμε αυτή την πολύ όμορφη διοργάνωση. Η πρόκληση για το ευρωπαϊκό του 2021 ισχύει και πιστεύω ότι στις 28 Ιουνίου, που θα κριθεί η απόφαση για την ανάθεσή του, θα έχουμε ευχάριστα νέα, ώστε να υποδεχθούμε εδώ μία μοναδική γιορτή της ρυθμικής γυμναστικής. Με τη βοήθεια ασφαλώς και του Προέδρου της Ε.Ο.Ε., της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου, αλλά και της ‘ψυχής’ αυτής της διοργάνωσης, που λέγεται Ελένη Μιχοπούλου, θα έχουμε πολύ καλό αποτέλεσμα».



Την επίσημη έναρξη των αγώνων κήρυξε ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ε. Σπύρος Καπράλος, με τα παρακάτω λόγια:

«Χάρη στην προσπάθεια της Ε.Γ.Ο., η ελληνική γυμναστική βρίσκεται ψηλά στο αθλητικό στερέωμα. Περιμένουμε να δούμε τις Ελληνίδες αθλήτριες της ρυθμικής να προκρίνονται ξανά στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να τις δούμε στο Τόκιο. Καλή επιτυχία σε όλες τις αθλήτριες που συμμετέχουν στο ‘Aphrodite Cup’».



Το “Aphrodite Cup 2018”, που διεξάγεται για 4η συνεχόμενη χρονιά και είναι ενταγμένο στο επίσημο καλεντάρι της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γυμναστικής (FIG), συνδιοργανώνεται από τον Γ.Ο.Π.Φ. «Η Αρμονία», την Ε.Γ.Ο. και τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου, έχοντας ως θεσμικό υποστηρικτή το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής και τελώντας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

Χορηγοί Επικοινωνίας του “Aphrodite Cup 2018” είναι η ΕΡΤ, η ΕΡΑ ΣΠΟΡ και η COSMOTE TV.



Το αναλυτικό πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου:



Σάββατο 17 Μαρτίου 2018



09:00 - 13:20: Non FIG - Ατομικό Νεανίδων, 2ο σκέλος (κορύνες, κορδέλα)

13:20 - 14:40: Non FIG - Ατομικό Γυναικών, 2ο σκέλος (κορύνες, κορδέλα)

14:40 - 15:30: Απονομές Επάθλων αγώνα Non FIG

15:30 - 19:40: Ατομικό Νεανίδων, 2ο σκέλος (κορύνες, κορδέλα)

19:45 - 20:00: Ανσάμπλ Γυναικών, 2ο σκέλος (3 μπάλες / 2 σχοινάκια)

20:05 - 20:15: Ανσάμπλ Νεανίδων, 2η παρουσίαση στις 10 κορύνες

20:25 - 22:35: Ατομικό Γυναικών, 2ο σκέλος (κορύνες, κορδέλα)



Κυριακή 18 Μαρτίου 2018



15:00 - 15:35: Ατομικό Νεανίδων: Τελικοί οργάνων (στεφάνι, μπάλα)

15:35 - 16:05: Ατομικό Γυναικών: Τελικοί οργάνων (στεφάνι, μπάλα)

16:20 - 17:05: Ατομικό Νεανίδων: Τελικοί οργάνων (κορύνες, κορδέλα)

17:05 - 17:25: Ατομικό Γυναικών: Τελικοί οργάνων (κορύνες, κορδέλα)

17:40 - 17:55: Ανσάμπλ Γυναικών: Τελικός στα 5 στεφάνια

18:00 - 18:10: Ανσάμπλ Νεανίδων: Τελικός στις 10 κορύνες

18:15 - 18:30: Ανσάμπλ Γυναικών: Τελικός στις 3 μπάλες / 2 σχοινάκια

18:30 - 19:00: Γκαλά

19:00 - 19:45: Απονομές Επάθλων

19:45 - 20:15: Τελετή Λήξης