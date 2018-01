Υποψήφιοι για τα ετήσια βραβεία της UEG ο Πετρούνιας και η Ολυμπιάδα Θρακομακεδόνων

Για πρώτη φορά, η UEG αποφάσισε να θεσπίσει έπαθλα για τους κορυφαίους της χρονιάς στην ευρωπαϊκή γυμναστική. Μάλιστα, οι νικητές σε κάθε κατηγορία θα αναδειχθούν βάσει των προτιμήσεων του κοινού, που μπορεί να ψηφίζει μέχρι το πρωί της Δευτέρας 15 Ιανουαρίου στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (κάθε χρήστης Facebook έχει το δικαίωμα να ψηφίζει μία φορά).

Η λίστα των υποψηφίων καταρτίστηκε σε συνεργασία με τις 50 χώρες-μέλη της UEG και η ελληνική Γυμναστική έχει δυναμική εκπροσώπηση σε συνολικά τρεις κατηγορίες, αφού οι προτάσεις που υπέβαλε η Ε.Γ.Ο. έγιναν δεκτές:

Ο πρωταθλητής της ενόργανης Λευτέρης Πετρούνιας είναι υποψήφιος για τον τίτλο του Ευρωπαίου Αθλητή της Χρονιάς (“Male Gymnast of the Year”), για το κατόρθωμά του να παραμείνει αήττητος σε όλες τις διοργανώσεις του 2017, σε προκριματικούς και τελικούς, κατακτώντας μεταξύ άλλων τον τρίτο συνεχόμενο ευρωπαϊκό και τον δεύτερο παγκόσμιο τίτλο του στους κρίκους.

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι είναι οι εξής: Ντάνιελ Μπάλι (Ουγγαρία, αεροβική), Πάμπλο Μπρέγκερ (Ελβετία, ενόργανη), Μάριαν Ντραγκουλέσκου (Ρουμανία, ενόργανη), Τιν Σρμπιτς (Κροατία, ενόργανη), Ολέγκ Βερνιάιεφ (Ουκρανία, ενόργανη), Μιχαήλ Ζαλόμιν (Ρωσία, τραμπολίνο).

Ψηφίστε ΕΔΩ τον Λευτέρη Πετρούνια για τον τίτλο “Male Gymnast of the Year”!

Ο Έλληνας «άρχοντας των κρίκων» διεκδικεί ένα ακόμα έπαθλο, αφού συμπεριλήφθηκε επίσης στη λίστα των υποψηφίων για την Κορυφαία Εμφάνιση της Χρονιάς (“Outstanding Performance of the Year”), αφού στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Κλουζ κατέκτησε με άνεση το τρίτο του διαδοχικό χρυσό μετάλλιο στον θεσμό, επίτευγμα χωρίς προηγούμενο εδώ και δύο δεκαετίες...

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι είναι οι εξής: Λίνα Σιέμπεργκ (Σουηδία, τραμπολίνο), Μαρίνα Τσερνόβα / Γκεόργκι Παταράγια (Ρωσία, ακροβατική), Τατσιάνα Πιατρένια (Λευκορωσία, τραμπολίνο), Σαμίρ Αΐτ Σαΐντ (Γαλλία, ενόργανη), Ντίνα Αβέρινα & Αρίνα Αβέρινα (Ρωσία, ρυθμική), Σάρα Μορένο / Βιθέντε Λι (Ισπανία, αεροβική).

Ψηφίστε ΕΔΩ τον Λευτέρη Πετρούνια για τον τίτλο “Outstanding Performance of the Year”!

Επιπλέον, η ομάδα Γυμναστικής για Όλους της Ολυμπιάδας Θρακομακεδόνων είναι υποψήφια για το έπαθλο στην κατηγορία της Κορυφαίας Ομάδας της Χρονιάς (“Team of the Year”). Οι «λύκοι» της Ολυμπίας Δραγούνη κατέκτησαν το Τρόπαιο «Μπρούνο Γκράντι» στο παγκόσμιο πρωτάθλημα “World Gym For Life Challenge” στη Νορβηγία, παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα με θέμα “Τhe Wolves And The Moon”, το οποίο επιλέχθηκε και από την Ε.Ο.Ε. για να πλαισιώσει την Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Πιεονγκτσάνγκ 2018».

Οι υπόλοιπες υποψήφιες ομάδες είναι οι εξής: Εθνική ανδρών Δανίας (TeamGym), Γιανάι Κάλφα / Λίνταρ Ντάνα / Ντάνιελ Ουράλοβιτς / Έφι Σαχ (Ισραήλ, ακροβατική), Εθνική ανσάμπλ νεανίδων Ιταλίας (ρυθμική).

Ψηφίστε ΕΔΩ την Ολυμπιάδα Θρακομακεδόνων για τον τίτλο “Team of the Year”!

Η ψηφοφορία για τα ετήσια βραβεία της UEG θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018, στις 11:00 το πρωί (ώρα Ελλάδας). Έως τότε, κάθε χρήστης Facebook έχει το δικαίωμα να ψηφίζει μία φορά σε κάθε κατηγορία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, θα είναι εμφανή τα προσωρινά αποτελέσματα και οι υποψήφιοι που προηγούνται σε προτιμήσεις ανά κατηγορία.