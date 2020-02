Πριν την έναρξη του Super Bowl LIV, οι Κόμπι και Τζίτζι Μπράιαντ ήταν τα κεντρικά άτομα που τιμήθηκε η μνήμη τους. Φυσικά, ουδείς ξέχασε και τον Κρις Ντόλεμαν που την προηγούμενη εβδομάδα έχασε κι αυτός τη ζωή του.

Honoring Chris Doleman, Kobe and Gianna Bryant and those who lost their lives in last week's accident.

Visit https://t.co/3KkUT4RsCg to bid on signed items. Proceeds will be donated to the Mamba Sports Academy. pic.twitter.com/3xieXbfN1f

— NFL (@NFL) February 2, 2020