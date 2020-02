Super Bowl LIV: Επέστρεψαν έπειτα από 50 χρόνια οι Chiefs! (vids)

2/2 για το Κάνσας! Με τον Πάτρικ Μαχόουμς να παίρνει μπρος στο δεύτερο ημίχρονο, οι Chiefs γύρισαν από το 20-10 των 49ers και κατάφεραν να πάρουν την μεγάλη νίκη με touchdown του Γουίλιαμς, 1’12’’ πριν το τέλος, έχοντας επιμέρους σκορ 21-0 στο τέταρτο 15λεπτο!

Ο περσινός MVP της κανονικής περιόδου χτύπησε στην τέταρτη περίοδο και με δύο εκπληκτικές πάσες σφράγισε τη νίκη για το Κάνσας, που επέστρεψε σε Super Bowl έπειτα από 50 χρόνια για να κατακτήσει και πάλι το τρόπαιο.

Το Σαν Φρανσίσκο έδειχνε να ελέγχει το παιχνίδι μέχρι και το τέλος της τρίτης περιόδου με τον Τζίμι Γκαροπόλο να κάνει το παιχνίδι της ζωής του μέχρι εκείνο το σημείο, όμως στο τέλος μίλησε το άστρο του Μαχόουμς. Ο νεαρός QB των Chiefs είχε δύο interception μέχρι εκείνο το σημείο και αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα από την άμυνα των 49ers, όμως όταν… έκαιγε η μπάλα, έλαμψε το άστρο του!

Με μία μαγική πάσα 44 γιαρδών στον Χιλ ξεκίνησε την μεγάλη αντεπίθεση των Chiefs και από εκείνο το σημείο και μετά, το Σαν Φρανσίσκο… εξαφανίστηκε από το Hard Rock Stadium! Ο Ντέιμιεν Γουίλιαμς ήταν ο άνθρωπος του Μαχόουμς και με δύο δικά του touchdowns, το Κάνσας μετέτρεψε το 20-10 του 45’ στο 31-20 στο τέλος του παιχνιδιού.

Oι 49ers ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ με field goal του Γκουλντ από τις 38 γιάρδες στην πρώτη τους επίθεση, όμως το πρώτο 15λεπτο έλειξε με τους Chiefs μπροστά, μετά το touchdown του Μαχόουμς κι ενώ ο Άντι Ριντ πήρε την απόφαση να παίξουν ένα 4th down!

Στην δεύτερη περίοδο, ο Μπρίλαντ έκανε interception στον Γκαροπόλο και το Κάνσας σκόραρε με field goal για το 10-3! Από εκείνο το σημείο και μετά, όμως, ο QB των 49ers έκανε εκπληκτικά πράγματα και με 100% στις πάσες του οδήγησε το Σαν Φρανσίσκο αρχικά στο 10-10 του πρώτου ημιχρόνου και στο 20-10 του 45’! Ο Jimmy-G ήταν εκπληκτικός σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού κι έδειχνε πως είχε πάρει τον αέρα του Μαχόουμς, ο οποίος είχε δύο interceptions και μπαίνοντας στο τελευταίο 15λεπτο, έπρεπε να θυμηθεί τι τον οδήγησε στο MVP της περσινής περιόδου. Και το θυμήθηκε…

Ξαφνικά, η επίθεση του Κάνσας πήρε φωτιά και ο Μαχόουμς βρήκε με μυθική πάσα 44 γιαρδών τον Χιλ και στη συνέχεια τον Κέλσι για το 20-17. Και μετά ήρθε ο Ντέιμιαν Γουίλιαμς, ο οποίος με δύσκολη προσπάθεια έβαλε μπροστά το Κάνσας 24-20 με 2’30’’ να απομένουν, ενώ στην απέλπιδα προσπάθεια των 49ers να κάνουν το θαύμα, σκόραρε ξανά για το τελικό 31-20!

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Πάτρικ Μαχόουμς κέρδισε τον τίτλο του MVP στον τελικό κι έτσι έγινε ο νεότερος σε ηλικία που καταφέρνει να κερδίσει τους τίτλους του MVP σε κανονική διάρκεια και Super Bowl.

