Δημήτρης Κυρσανίδης: Ο Έλληνας χρυσός πρωταθλητής της Χιροσίμα στο παρκούρ (pic & vid)

Fight for your dreams, your goals, your future and your people! Japan it was an honor! Representing Greece!1st place in Freestyle World Cup 2019 2nd place in Speed Run World Cup 2019 ------------------------------------------------------------------ 1η θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην κατηγορία Freestyle 2η θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην κατηγορία Speed Run

