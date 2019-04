Συνέντευξη με τον Έλληνα που κάνει πρωταθλητισμό στα espors!

Τι συμβαίνει όταν το gaming αποκτά ανταγωνιστική μορφή; Γεννιούνται τα esports. Όπως το ποδόσφαιρο πέρασε από τις αλάνες στα γήπεδα, έτσι και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια πέρασαν από τον προσωπικό υπολογιστή και τα internet cafe στα στάδια και τις διαδικτυακές διοργανώσεις. Ένας τεράστιος αριθμός οργανισμών σε παγκόσμιο επίπεδο, εντάσσει παίκτες, οι οποίοι αποτελούν την ελίτ του εκάστοτε τίτλου, προκειμένου να τους εκπροσωπήσουν σε εγχώρια και διεθνή πρωταθλήματα.

Σκληρό πρόγραμμα προπόνησης, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, εξοπλισμός που αποτελεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, εκατομμύρια πιστοί φανς και εκατομμύρια ευρώ συνθέτουν τη βιομηχανία των esports ακριβώς όπως το κάνει και ο επαγγελματικός αθλητισμός εδώ και πολλές δεκαετίες. Η συσχέτιση γίνεται άμεση αν αναλογιστεί κανείς πως ομάδες όπως η Σάλκε, η Φενερμπαχτσέ και η Μπασκόνια είναι μερικά από τα κλαμπ που επενδύουν στον χώρο, στελεχώνοντας ομάδες με τους πιο ικανούς gamers.

Άλλοι χρησιμοποιούν το πληκτρολόγιο και το ποντίκι για να γεμίζουν κελιά στο Excel. Άλλοι για να περιηγούνται στο Ίντερνετ. Εκείνος το χρησιμοποιεί για να κατακτά πρωταθλήματα! Ο Μάρκος “Comp” Σταμκόπουλος, σε ηλικία μόλις 17 ετών είναι πρωταθλητής Γαλλίας με την Team LDLC, στο League of Legends (LoL), ένα εκ των κορυφαίων esports παγκοσμίως. Ως πρωταθλητής Γαλλίας, θα δώσει το παρόν στο EU Masters, το αντίστοιχο Champions League του League of Legends, από τις 15 έως τις 28 Απριλίου. Ο μικρός από την Κατερίνη μπορεί να διαγωνίζεται σε ένα παιχνίδι, αλλά δεν “παίζει”! Στη συνέντευξη που μας παραχώρησε μας μίλησε για τα χρόνια του στην Ελλάδα, το κεφάλαιο Γαλλία αλλά και το μέλλον του στον λαμπερό χώρο του επαγγελματικού League of Legends.

Τι σημαίνει το ψευδώνυμο σου, “Comp”;

Σε ένα μάθημα αγγλικών, πριν 5 χρόνια, είδα τη λέξη Competitive στο λεξικό και μου άρεσε η έννοια της, που σημαίνει ανταγωνιστικός. Είμαι πολύ ανταγωνιστικός. Δε θέλω να χάνω! Στην αρχή το κράτησα ολόκληρο, αλλά μετά μου φάνηκε μεγάλη η λέξη και κράτησα τα πρώτα τέσσερα γράμματα.

Έκανες κωπηλασία σε μικρή ηλικία. Σε βοήθησε με κάποιον τρόπο στην πορεία σου στο League of Legends;

Θεωρώ πως η κωπηλασία είναι πολύ απαιτητική σαν άθλημα. Χρειάζεσαι μεγάλη πειθαρχία. Και την πειθαρχία που επιδεικνύω σήμερα την οφείλω και εκεί. Στα τέσσερα περίπου χρόνια που ασχολήθηκα με την κωπηλασία υπήρξαν και μερικές πολύ δύσκολες μέρες που έπρεπε απλά να βάλω το κεφάλι κάτω και να δουλέψω. Έπρεπε να είμαι δυνατός και σωματικά αλλά και ψυχικά. Αυτή η νοοτροπία με ακολουθεί μέχρι σήμερα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αγωνιζόσουν στην Ελλάδα δεν ήταν οι καλύτερες.

Τόσο σε εξοπλισμό, όσο και στη διαδικτυακή σου σύνδεση. Σκέφτηκες ποτέ να τα παρατήσεις ή σε πείσμωσαν τα εμπόδια;

Όσο ήμουν στην Ελλάδα, ήμουν θεατής αυτού του υψηλού επιπέδου. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν να φτάσω και εγώ εκεί. Οι συνθήκες στην Ελλάδα δεν ευνοούσαν την εξέλιξη μου και η διαφορά φαίνεται ακόμα μεγαλύτερη τώρα, που είμαι στη Γαλλία. Βέβαια το είχα συνηθίσει τότε, οπότε δεν το σκεφτόμουν καθημερινά. Οι γονείς μου προσπάθησαν να βελτιώσουν τις συνθήκες και το κατάφεραν έως εκεί που μπορούσαν. Αλλά ας μην κρυβόμαστε, αυτά είναι δικαιολογίες, τις οποίες ξεπερνάς αν θέλεις να εξελιχθείς. Το πάθος για τις νίκες, τα πρωταθλήματα και τις εμπειρίες σε τραβάει μακριά από κάθε είδους δικαιολογία.

Τι σου έχει μείνει από την πορεία σου στην Ελλάδα;

Πιο πολύ μου έχουν μείνει οι στιγμές. Πιο έντονη είναι η ανάμνηση στα τελικά του LGC Season 2 (Πανελλήνιο πρωτάθλημα), όταν αγωνιζόμουν στην Greek Regenesis esports. Δεν ένιωθα ότι είμαι σε ομάδα. Ένιωθα ότι είμαι σε μία οικογένεια. Το ότι συνδυάστηκε με πολλές επιτυχίες την κάνει ακόμα πιο γλυκιά την ανάμνηση. Υπήρξαν και κακές στιγμές. Είναι απολύτως φυσιολογικό να υπάρξουν μέσα σε μια πορεία. Αποτελούν μαθήματα για εμένα. Ανήκουν στο παρελθόν όμως, και δε με επηρεάζουν αρνητικά.

Πότε κατάλαβες ότι αξίζει ο κόπος να προσπαθήσεις για να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο;

Κρατάω δύο στιγμές ως τις καθοριστικές για να πάρω την απόφαση αυτή. Η πρώτη βρίσκεται στα τελικά του LGC Season 1, τον Φεβρουάριο του 2017. Η τότε ομάδα μου, Team Arsenal, είχε φτάσει αήττητη ως τον τελικό της Αθήνας. Εκεί όμως χάσαμε. Από τη στιγμή που γύρισα σπίτι κιόλας το μόνο που σκεφτόμουν ήταν πως πρέπει να επανέλθω και αυτήν τη φορά να κερδίσω. Και έτσι φτάνουμε στην δεύτερη καθοριστική στιγμή, την τελική φάση του LGC Season 2 στη Θεσσαλονίκη, το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς. Βρέθηκα αντιμέτωπος με τον πιο επιτυχημένο Έλληνα στο League of Legends, τον Κωνσταντίνο “Forgiven” Τζωρτζίου. Ο Κώστας αγωνιζόταν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μόλις πριν έναν χρόνο! Έπειτα επέστρεψε στην Ελλάδα. Όταν κερδίσαμε την ομάδα του, την Different Dimension, στα ημιτελικά, ένιωσα φοβερή αυτοπεποίθηση. Σε συνδυασμό με τη νίκη στον τελικό και την κατάκτηση του τροπαίου πήρα τεράστια ώθηση. Ένιωθα βέβαιος πως πρέπει να διεκδικήσω περισσότερα.

Πώς προέκυψε η επαφή με την ομάδα σου στη Γαλλία, την LDLC;

Σε ένα διάστημα που δεν είχα αγωνιστικές υποχρεώσεις προς το τέλος του 2017, έκανα προπονήσεις με τον Forgiven. Μάλλον εκτίμησε τις δυνατότητες μου και όταν η LDLC έψαχνε παίκτη στη θέση μου, ο Κώστας με πρότεινε στον προπονητή της. Στη συνέχεια επικοινώνησαν μαζί μου, με κάλεσαν στη Γαλλία, μαζί με τους γονείς μου, για να δω τις εγκαταστάσεις και να υπάρξει μια δοκιμαστική περίοδος. Όλα πήγαν καλά και προχωρήσαμε σε συνεργασία. Η αρχική επαφή ήταν πολύ αυθόρμητη. Δέχτηκαν μάλιστα για ένα διάστημα να μη μείνω μαζί τους, ώστε να ολοκληρώσω τη σχολική χρονιά. Πλέον μένω μόνιμα στο gaming house (κάτι σαν προπονητικό κέντρο).

Φεύγοντας από την Ελλάδα, άφηνες πίσω το σχολείο και την τρίτη Λυκείου. Έκανες δεύτερες σκέψεις για αυτό;

Αρχικά ναι, αλλά έπρεπε να κοιτάξω τη μεγαλύτερη εικόνα. Ήταν μια θυσία που έπρεπε να κάνω, ώστε να αγωνιστώ σε αυτό το επίπεδο. Υπάρχει το ενδεχόμενο γυρίζοντας να ολοκληρώσω και την τρίτη Λυκείου, αλλά έτσι και αλλιώς η μόρφωση και η προσωπική καλλιέργεια δεν τελειώνουν ποτέ. Το καταλαβαίνω και από τη ζωή μου στη Γαλλία, όπου πλέον πρέπει να διαχειριστώ τη ζωή μου με υπευθυνότητα. Ήταν και ένας τρόπος να αποδείξω στον εαυτό μου πόσο αποφασισμένος είμαι για να πετύχω στο League of Legends.

Πώς αντιμετώπισαν οι γονείς σου την προοπτική της Γαλλίας;

Αρχικά ήταν σκεπτικοί για τη ζωή στη Γαλλία. Ήθελαν να ολοκληρώσω τη δευτέρα Λυκείου και το σεβάστηκα. Αλλά αναγνώριζαν την αγάπη μου και το πάθος μου για αυτό που κάνω. Φάνηκε άλλωστε και από τις βοήθειες που μου πρόσφεραν με νέο εξοπλισμό ή καλύτερη σύνδεση στο σπίτι. Η αλήθεια είναι πως και το πλάνο της ομάδας και η πίστη των ανθρώπων της στο πρόσωπο μου τους έπεισε. Υπήρξε επαγγελματισμός απέναντι σε εμένα και τους γονείς μου. Αντιλήφθηκαν πως πρόκειται για δουλειά και όχι μια σπατάλη χρόνου.

Προσαρμόστηκες γρήγορα στη Γαλλία;

Προσαρμόστηκα γρήγορα αν και ακόμα δε μιλάω γαλλικά. Με βοηθούν πολύ και από την ομάδα, καθώς οι περισσότεροι είναι Γάλλοι που γνωρίζουν καλά αγγλικά και μεσολαβούν όπου χρειαστεί στην επικοινωνία όταν βγαίνουμε από το σπίτι. Το περιβάλλον είναι πολύ φιλικό. Βλέποντας αυτές τις συνθήκες πιστεύω ότι θα ήταν εύκολο για τον καθένα να προσαρμοστεί.

Πόσο απαιτητικό είναι το είναι το πρόγραμμα της προπόνησης για έναν αθλητή esports;

Για αρχή να αναφέρουμε πως υπάρχουν δύο είδη προπόνησης. Η ομαδική και η ατομική. Σε ομαδικό επίπεδο απαιτούνται τουλάχιστον 5 ώρες σοβαρής προπόνησης σε καθημερινή βάση. Η ατομική προπόνηση εξαρτάται αποκλειστικά από το άτομο και το πόσο θέλει να επενδύσει σε αυτό. Προπονούμαι ατομικά περίπου 3 ώρες πριν την ομαδική προπόνηση και άλλες 3 αφού ολοκληρωθεί. Υπάρχουν βέβαια και χιλιάδες ώρες ατομικής και ομαδικής προπόνησης πριν έρθω εδώ. Είναι προσωπικό ζήτημα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι χρειάζεται πολλή προσπάθεια και αφοσίωση για να δεις ουσιαστική βελτίωση.

Επομένως περνάς αρκετές ώρες μπροστά στον υπολογιστή. Υπάρχει μέριμνα για τη σωματική υγεία από εσένα αλλά και τους υπεύθυνους της ομάδας;

Εννοείται. Όλη η ομάδα πηγαίνει καθημερινά στο γυμναστήριο και προσπαθεί να διατηρεί ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής. Υπάρχει ο κίνδυνος να ξεφύγεις, αλλά προσέχουμε. Από την ομάδα δεν υπάρχει πίεση πάνω στο θέμα, αλλά δείχνουν ενδιαφέρον και οι υπεύθυνοι φροντίζουν να μας συμβουλεύουν ώστε να έχουμε έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Άλλωστε είναι και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, ώστε να πετυχαίνεις υψηλά επίπεδα απόδοσης στο αγωνιστικό κομμάτι και να έχεις ενέργεια στην προπόνηση και τους αγώνες.

* Πέρα από τα εθνικά πρωταθλήματα και το EU Masters, η εταιρεία διανομής τους League of Legends, Riot Games, έχει δημιουργήσει και ένα κλειστό franchise πρωτάθλημα, γνωστό ως League of Legends European Championship (LEC)*

Υπάρχει ένα ακόμα σκαλί και αυτό είναι το franchise πρωτάθλημα της Ευρώπης, το LEC. Είναι στους στόχους σου να αγωνιστείς εκεί;

Είναι στόχος κάθε επαγγελματία παίκτη να βρεθεί και εκεί. Όμως βρίσκεται στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Ο πρώτος στόχος είναι η κατάκτηση του προσεχούς EU Masters. Ακολουθεί η σταθερότητα, άρα επόμενος στόχος είναι η κατάκτηση του δεύτερου σερί LFL (Γαλλικού Πρωταθλήματος) και μία ακόμα παρουσία στο EU Masters. Ταυτόχρονα είναι και η συνεχής προσωπική βελτίωση. Βήμα βήμα με χαμηλά το κεφάλι.

Νιώθεις ότι εκπροσωπείς και την Ελλάδα αγωνιζόμενος στο EU Masters; Το LoL βρίσκεται στη διαδικασία ένταξης στους Ολυμπιακούς Αγώνες και υπάρχει το ενδεχόμενο να το εισάγουν το 2024, στο Παρίσι. Αν συμβεί αυτό θα ήθελες να εκπροσωπήσεις τη χώρα σου;

Αυτήν τη στιγμή αγωνίζομαι σε έναν γαλλικό σύλλογο. Επομένως νιώθω πως εκπροσωπώ το κοινό που μας στηρίζει, οι οποίοι είναι λογικό να προέρχονται από τη Γαλλία. Είναι ωραίο συναίσθημα να νιώθεις πως εκπροσωπείς ένα κοινό, ανεξάρτητα από τη χώρα. Αν ποτέ το άθλημα γίνει Ολυμπιακό και βρεθώ να εκπροσωπώ την εθνική μας, θα ήταν τεράστια τιμή για εμένα. Θα με πείσμωνε ακόμα περισσότερο για τη νίκη!

Υπάρχει κόσμος που δεν αναγνωρίζει τα esports ως αθλητισμό. Τι θα τους έλεγες για να τους πείσεις για το αντίθετο;

Να τα γνωρίσουν από κοντά. Σίγουρα θα τους αλλάξει τη γνώμη. Προς το παρόν έχουν την εικόνα μικρών παιδιών να παίζουν για προσωπική τους ευχαρίστηση. Αν έβλεπαν την καθημερινότητα ενός αθλητή θα καταλάβαιναν καλύτερα. Επειδή αυτό είναι δύσκολο όμως, μπορούν να παρευρεθούν σε πρωταθλήματα και εκδηλώσεις ώστε να γνωρίσουν από κοντά την ανταγωνιστική πλευρά.

Θεωρείς πως η χώρα μας έχει την πρώτη ύλη για να επενδύσει κάποιος πάνω στα esports;

Η πρώτη ύλη υπάρχει. Αυτό που λείπει είναι η δομή. Σημασία έχει όσοι επενδύσουν σε αυτό να βάλουν βάσεις, ώστε να προσελκύσουν κόσμο και να πλησιάσουν τα στάνταρ του εξωτερικού. Επίσης καλό θα ήταν να πλαισιωθεί η προσπάθεια από άτομα με τεχνογνωσία για να μη χαθούν πόροι άσκοπα.

Πιστεύεις πως το League of Legends έχει μέλλον;

Γενικά η βιομηχανία των esports έχει μέλλον. Συγκεκριμένα για το League of Legends αξίζει απλά να δούμε τι συμβαίνει στην Ασία. Ότι είναι το ποδόσφαιρο στη Ισπανία, είναι το League στην Κορέα. Τεράστια αναγνωρισιμότητα υπάρχει και στην Κίνα! Δε βλέπω κανένα λόγο να σταματήσει η εταιρεία που βγάζει το παιχνίδι. Θα συνεχίσει να είναι στα τρία κορυφαία esports σε βάθος χρόνου.

Βλέπεις τον εαυτό σου σε 10 χρόνια από τώρα να είναι το ίδιο γοητευμένος από το League of Legends;

Ναι, αλλά όχι απαραίτητα από την ίδια θέση. Μπορεί να είμαι προπονητής ή μάνατζερ. Δεν ξέρεις ποτέ τι συμβαίνει σε ένα τόσο μεγάλο διάστημα. Εξαρτάται πολύ και από τα όσα θα συμβούν ενδιάμεσα. Αυτό που νιώθω τώρα που μου κάνεις την ερώτηση είναι ότι θέλω να βρίσκομαι στον χώρο για πολύ περισσότερο από 10 χρόνια. Για αυτό έχω κάνει ως τώρα τόσες θυσίες.

Αφιερώνεις κάπου τις επιτυχίες σου;

Κατ’ αρχάς στους γονείς μου και όλη μου την οικογένεια! Με στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια και ακόμα με στηρίζουν. Σίγουρα το αφιερώνω και στους κοντινούς μου φίλους, οι οποίοι πιστεύουν σε αυτό που κάνω.

*Ο Στέλιος Μανουσάκης είναι σπουδαστής μονοετούς τμήματος ΚΑΡ