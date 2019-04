Tάιγκερ Γουντς: Μετά το 2005 κατακτά και πάλι Masters! (pics & vid)

Όχι μόνο έπαιξε αλλά νίκησε κιόλας. Συγκεκριμένα, ο Τάιγκερ Γουντς κατέκτησε τον πρώτο Major τίτλο του ύστερα από 11 χρόνια και Masters ύστερα από 14 και έφτασε τους 15 στην καριέρα του, φορώντας το πράσινο σακάκι για 5η φορά.

Ο Τάιγκερ Γουντς επικράτησε με σκορ 13 κάτω από παρ και άφησε δεύτερο τον Ντάστιν Τζόνσον με 12 κάτω από το παρ.

Θυμίζουμε ότι λόγω αρκετών τραυματισμών, ο Αμερικανός είχε πέσει ακόμη και κάτω από την 100η θέση στον κόσμο λόγω των πολλών και σοβαρών τραυματισμών του.

Πάντως, ο ίδιος φαίνεται ότι δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει την επιτυχία του.

«Απλά απίστευτο, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας», σχολίασε ο Γουντς και συνέχισε:

«Αυτό το τουρνουά σημαίνει τόσα πολλά για εμένα και την οικογένειά μου και το να τους έχω όλους εδώ είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ».

I can’t thank my family, friends and fans enough for their support. Having my family by my side today is something I will never forget. To not only be able to play again, but to be able to win again, is something I will forever be grateful for. This jacket sure is comfortable. pic.twitter.com/LsOUX2dWH1

— Tiger Woods (@TigerWoods) April 14, 2019