Πελενδρίτου και Μιλλούση: Οι ιστορίες που θα σε εμπνεύσουν μέσω του INTERSPORT #WOMANISM

Καριέρα και προσωπική ζωή, δυσκολίες και εμπόδια, κίνητρο κι επιτυχία, «Έβερεστ» και «Τάρταρα». Για κάθε γυναίκα τα παραπάνω είναι οι εναλλαγές τις οποίες πρέπει να εντάξει στη ζωή της σε ισορροπία. Η διατήρηση του ελέγχου είναι ακόμα πιο δύσκολη διαδικασία και καθημερινή.

Η Βασιλική Μιλλούση και η Καρολίνα Πελενδρίτου εξήγησαν όλα τα παραπάνω, συμμετέχοντας στο INTERSPORT #WOMANISM και παίρνοντας την ευκαιρία να δώσουν τη δική τους διάσταση, ως αθλήτριες που βρέθηκαν στο κορυφαίο επίπεδο παγκοσμίως και κλήθηκαν να το διαχειριστούν, αλλά και τις θυσίες που έκαναν για να το καταφέρουν.

Τους 6 κύριους πυλώνες που αντιπροσωπεύουν το νόημα του INTERSPORT #womanism, εκπροσώπησαν συνολικά 6 ξεχωριστές γυναίκες με τις προσωπικές τους, ιδιαίτερες ιστορίες, τις οποίες μοιράστηκαν στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου: Για τον πυλώνα Own Your Time, η Ντορέττα Παπαδημητρίου - ηθοποιός/ παρουσιάστρια, Own your Choices, η Ελευθερία Ζούρου - ιδρύτρια και CEO του doctoranytime.gr, Own your Style, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου - ηθοποιός, Own your Health, η Κέλλυ Λαμπροπούλου - Ορθοπεδικός Χειρουργός, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μιου Αθηνών και Επιστημονικός Συνεργάτης Συλλόγου Σκελετικής Υγείας «Πεταλούδα», Own Your Confidence η Καρολίνα Πελενδρίτου - Δις Χρυσή Παρολυμπιονίκης και για τον Πυλώνα Own Your Body, η Βασιλική Μιλλούση - Πρωταθλήτρια Γυμναστικής.

Όλα όσα είπαν οι δυο τελευταίες και παρουσιάζονται στο womanism.intersport.gr, απευθύνονται σε κάθε γυναίκα που είτε νιώθει να «πνίγεται» από τις απαιτήσεις, ή αισθάνεται «χαμένη» μεταξύ δυο κόσμων στη ζωή της, και διαβάζοντάς τα κανείς μπορεί να διαπιστώσει πέντε σοβαρά πράγματα: πρώτον, ότι δεν είναι η μόνη. Δεύτερον, ότι λύση υπάρχει για όλα! Αρκεί να υπάρχει το «καθαρό» μυαλό που θα μπορέσει να τη διακρίνει. Τρίτον, η θέληση, που οδηγεί κάποιον στο πάθος του, μπορεί να υπερκεράσει τις δυσκολίες. Τέταρτον, ότι ποτέ δεν είναι αργά, για κανέναν, αρκεί να πειστεί πως αξίζει να το παλέψει και πέμπτον, ειδικά στον αθλητισμό όριο του καθενός είναι ο εαυτός του.

Η Βασιλική Μιλλούση μοιράστηκε με τους καλεσμένους της INTERSPORT την εμπειρία της από τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, όσα θυσίασε για τον μέγα σκοπό της, αλλά και τα «αναχώματα» που βρήκε μπροστά της. Αφηγήθηκε πως πάτησε στα πόδια της ξανά και συνέχισε τον πρωταθλητισμό, όταν την αποχαρακτήρισαν και την ανάγκασαν να σταματήσει για τρία χρόνια ό, τι αγαπούσε περισσότερο στον κόσμο

Στα 22 της κατάλαβε πως η «φλόγα» καίει ακόμα και έκανε ό,τι συμβουλεύει σήμερα μέσα από το INTERSPORT #WOMANISM. Απέκτησε τον έλεγχο του σώματός της («Own your body») κι επέστρεψε στον αθλητισμό. Απέδειξε πως απλώς έκανε ένα βήμα πίσω για να… πάρει φόρα! Έκτοτε βρέθηκε σε άλλους δυο Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Λονδίνο (2012) και το Ρίο (2016), «τρυπώντας» το ταβάνι που της έβαλαν άλλοι!

Σήμερα η Βασιλική Μιλλούση μπορεί να τα θυμάται, να τα αναλύει και να σκέφτεται το καλό που έκανε στον εαυτό της, όταν ασχολήθηκε στον αθλητισμό και τη ρυθμική σε μια ηλικία (22) που όλοι θα τη θεωρούσαν τρελή. Έλεγξε το σώμα της, το όρισε και απέδειξε γιατί θεωρείται μια από τις κορυφαίες αθλήτριες.

Όλα αυτά, που τα μοιράστηκε ανεβαίνοντας στο βήμα της INTERSPORT και συμμετέχοντας στο INTERSPORT #WOMANISM, της δίνουν άλλον έναν ρόλο: αυτόν του προτύπου για κάθε γυναίκα που ψάχνει τον εαυτό της.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στην εκδήλωση του INTERSPORT #WOMANISM:

«Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, τα χρόνια της ζωής μου όπου έπιασα πάτο… αθλητικά αλλά κυρίως ψυχολογικά. Όταν όμως φτάνεις σε αυτό το σημείο, μετά δεν φοβάσαι τίποτα, γιατί κοιτάς μόνο προς τα πάνω!

Εν συντομία η ζωή μου… ξεκίνησα τη γυμναστική 4 ετών και από εκεί με επέλεξαν κατευθείαν στην αγωνιστική ομάδα. Όταν ήμουν 6 χρονών κατέβηκα στους πρώτους πανελλήνιους αγώνες και κέρδισα τα πρώτα μου μετάλλια. Στα 11 με επέλεξαν στην εθνική ομάδα και στα 16 μου έκανα το πιο μεγάλο μου όνειρο πραγματικότητα! Συμμετείχα στους πρώτους μου Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σίδνεϊ2000… και κάπου εδώ ξεκινάει η ιστορία μου!

Επιστρέφοντας από το Σίδνεϊ, χωρίς να έχω φέρει την επιτυχία που κάποιοι περίμεναν από μένα, η τότε ομοσπονδία της γυμναστικής θεώρησε σωστό να διώξει τον προπονητή μου και ταυτόχρονα εμένα να με στείλει στη Θεσσαλονίκη. Η μόνη εναλλακτική, ήταν να σταματήσω. Ήταν από τις πιο δύσκολες αποφάσεις της ζωής μου, τόσο για μένα όσο και για τους γονείς μου, που θα έπρεπε να αφήσουν ένα παιδί να φύγει τόσο μακριά μόνο του. Τελικά, επέλεξα να πάω και να διεκδικήσω το όνειρο της δεύτερης Ολυμπιάδας. Πέρασα πολύ δύσκολα και το αποτέλεσμα ήταν μετά από δύο χρόνια να μη με αφήσουν καν να συμμετάσχω στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της πρόκρισης…

Η απογοήτευσή μου ήταν τεράστια! Έμεινα ξαφνικά στον αέρα και έπρεπε να γυρίσω στην Αθήνα και να ξεκινήσω μια νέα ζωή χωρίς… γυμναστική. Πώς θα γινόταν αυτό, όταν η γυμναστική ήταν όλη μου η ζωή; Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά, μέχρι που πάτησα στα πόδια μου κι έκανα μια νέα αρχή ξεκινώντας το Πανεπιστήμιο, όμως πάντα κάτι μου έλειπε. Κάπου στο 2ο έτος η ζωή μου είχε μπει σε τάξη, χωρίς τον αθλητισμό. Μάλιστα είχα μάθημα Ενόργανης Γυμναστικής κι εγώ δεν περνούσα ούτε απ’ έξω από το γυμναστήριο. Για καλή μου τύχη, το μάθημα το έκαναν η παλιά μου προπονήτρια, Αναστασία Δόντη και η αδερφή της Ολίβια, οι οποίες με έπεισαν να δοκιμάσω να ξανακάνω γυμναστική. Η προτροπή τους δεν αφορούσε μόνο στο Πανεπιστήμιο αλλά με ενέπνευσαν να ξαναμπώ στην ομάδα! Πριν απαντήσω, πήρα τη γνώμη πολλών φίλων, συνεργατών κ.λπ., οι οποίοι με πέρασαν για επιπόλαιη και σχεδόν με αποκαλούσαν τρελή που σκεφτόμουν να ξεκινήσω ξανά τη γυμναστική στα 22 μου!

Εγώ δεν άκουσα κανέναν πάρα μόνο εμένα, και αποφάσισα να ακολουθήσω και πάλι το όνειρο της γυμναστικής! Ήταν πραγματικά πολύ τρελό, αλλά αυτή η προσπάθεια μου άλλαξε τη ζωή! Στην αρχή ήταν όλα δύσκολα. Άκουσα πολλά πίσω από την πλάτη μου… αποδοκιμασίες που αφορούσαν στην ηλικία μου και πολλά ακόμα. Όμως κάποιες φορές, τα θέλω του ανθρώπου ξεπερνούν τη λογική! Έτσι, σε 6 μήνες μπήκα στην ομάδα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και από τότε δεν έχασα αγώνα. Πήγα σε άλλες δύο Ολυμπιάδες, στο Λονδίνο 2012 και στο Ρίο 2016, και πήρα πολλά μετάλλια! Κέρδισα, έχασα, έκλαψα, μα πάνω απ’ όλα… τα κατάφερα! Και σήμερα, είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη που σε εκείνο το κρίσιμο σημείο εμπιστεύτηκα τον εαυτό μου και το σώμα μου και αποφάσισα… με την καρδιά μου!»

Από την πλευρά της, η Καρολίνα Πελενδρίτου είδε την ενασχόληση με τον «έρωτά» της, την κολύμβηση, να κινδυνεύει, λόγω της δυσκολίας στην όραση, η οποία αναδείχθηκε σε σημαντικό πρόβλημα για εκείνη στην προσπάθειά της.

Ωστόσο η θέλησή της για διάκριση δεν την άφησε πίσω από το εμπόδιο, αλλά πάνω από αυτό!

Στον αθλητισμό οι υπερβάσεις δίνουν «τροφή» σε όποιον θέλει να βελτιώνεται και η συγκεκριμένη δεν άφησε τίποτα να της ανακόψει την πορεία, σαν αθλήτρια Παραολυμπιακών Aγώνων, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στην καθημερινότητά της.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στην εκδήλωση του INTERSPORT #WOMANISM:

«Από πολύ μικρή είχα καταλάβει ότι η κολύμβηση είναι η μεγάλη μου αγάπη, και στα 14 μου είχα καταφέρει και ήμουν ήδη βαλκανιονίκης γυναικών! Πριν καλά-καλά όμως γίνω 16 χρονών, κλήθηκα να αντιμετωπίσω ψυχικά και πνευματικά κάτι που με υπερέβαινε.

Το πρόβλημα της όρασής μου επιδεινωνόταν, δυσκολεύοντας την καθημερινότητά μου και -το χειρότερο για μένα τότε- τις προπονήσεις μου στο κολύμπι.

Ως εκείνη τη στιγμή, η μειωμένη μου όραση ήταν βαθιά κρυμμένο μυστικό και απόλυτο ταμπού για μένα. Οι επιδόσεις μου συνεχώς χειροτέρευαν, αλλά η άρνηση της πραγματικότητας ήταν μια αδιαπραγμάτευτη και ψυχολογική σανίδα σωτηρίας μου. Δεν το αποδεχόμουν άρα δεν υπήρχε…

Τότε η μητέρα μου, ενημερώθηκε για την ύπαρξη του Παραολυμπιακού Αθλητισμού, αλλά εγώ λόγω της άρνησής μου δεν ήμουν ακόμα έτοιμη για κάτι τέτοιο.

Τελικά, το 2002 στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες στο Μάντσεστερ, δέχτηκα να κολυμπήσω τόσο στους Αγώνες των αρτιμελών αθλητών όσο και σε αυτούς με αναπηρία.

Ήταν μια απόφαση δύσκολη και αφόρητη, για την οποία «πλήρωσαν» με την κακή μου συμπεριφορά η μητέρα μου και η αθλητική μου ψυχολόγος, που ήταν δίπλα μου σε όλη αυτή την πολύ πιεστική κατάσταση για εμένα.

Τη στιγμή όμως, που -τελικώς- εκκινούσα από το βατήρα για τον αγώνα των αθλητών με αναπηρία, είχα πια αποδεχτεί να ξεκινήσω έναν επίπονο διάλογο με τον εαυτό μου, για το πρόβλημά μου και τότε ένα νέο, τεράστιο κεφάλαιο άνοιγε στη ζωή μου.

Όχι καλύτερο, όχι χειρότερο, απλώς αληθινό. Ο διάλογος ακόμα συνεχίζεται… όμως αυτό που έχω καταλάβει μέχρι τώρα, είναι πως ό,τι και αν μας συμβαίνει δεν πρέπει στιγμή να χάνουμε την αυτοπεποίθησή μας και την πίστη στον εαυτό μας».

