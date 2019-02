«Par, eagle, bogey»: Όλες οι λέξεις που πρέπει να ξέρεις πριν ξεκινήσεις γκολφ

Υπήρχε μια διαφήμιση στην ελληνική τηλεόραση των '90s, προς το τέλος της οποίας ένα γκολφέρ κοιτούσε την κάμερα και φώναζε με ένταση κάτι που στα αυτιά μου ηχούσε ως «φαααάουλ». «Φάουλ; Στο γκολφ; Γιατί όχι;», σκεφτόμουν διατηρώντας ωστόσο τις αμφιβολίες μου.

Κάθε φορά που προβαλλόταν η διαφήμιση πλησίαζα όλο και πιο κοντά στην τηλεόραση ανεβάζοντας το volume σε βαθμό προκλητικό για τους γείτονες. Παρ' όλα αυτά, η καλύτερη προσωπική μετάφραση αυτού που φώναζε ο πρωταγωνιστής της διαφήμισης παρέμενε η λέξη «φάουλ». Οπότε αρκέστηκα σε αυτή.

Ώσπου μια μέρα στο φροντιστήριο αγγλικών ένας συμμαθητής μου -χωρίς να το έχουμε συζητήσει-αποφάσισε να ρωτήσει σχετικά τον δάσκαλο (δεν ξέρω γιατί δεν το είχα κάνει ο ίδιος νωρίτερα). «Fore» ήταν η απάντηση του.

Το τι σημαίνει «fore», αλλά και κάθε άλλος όρος του γκολφ θα το μάθεις διαβάζοντας το παρακάτω λεξικό. Ένα λεξικό που δημιουργήθηκε με αφορμή το 3ο διεθνές τουρνουά γκολφ Messinia Pro-Am της Costa Navarino το οποίο είναι έτοιμο να ανοίξει ξανά τις πύλες του και να υποδεχθεί τους καλύτερους γκολφέρς στον κόσμο. Mε επαγγελματίες και ερασιτέχνες γκολφέρ από περισσότερες από 20 χώρες που θα δημιουργήσουν 30 ομάδες, το φετινό τουρνουά αναμένεται να αναδείξει την Ελλάδα ως έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για γκολφ παγκοσμίως.

Το τι σημαίνει «fore», αλλά και κάθε άλλος όρος του γκολφ θα το μάθεις διαβάζοντας το παρακάτω λεξικό. Ένα λεξικό που δημιουργήθηκε με αφορμή το 3ο διεθνές τουρνουά γκολφ Messinia Pro-Am της Costa Navarino το οποίο είναι έτοιμο να ανοίξει ξανά τις πύλες του και να υποδεχθεί τους καλύτερους golfers στον κόσμο. Mε επαγγελματίες και ερασιτέχνες γκολφέρ από περισσότερες από 20 χώρες που θα δημιουργήσουν 30 ομάδες, το φετινό τουρνουά αναμένεται να αναδείξει την Ελλάδα ως έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για γκολφ παγκοσμίως.

Οι συμμετέχοντες θα αγωνιστούν στα δύο signature γήπεδα 18 οπών The Dunes Course και The Bay Course, στις 20 - 23 Φεβρουαρίου 2019. Το τουρνουά θα είναι ακόμη πιο ανταγωνιστικό φέτος, καθώς κορυφαία ονόματα θα δώσουν το «παρών» διεκδικώντας τον τίτλο του πρωταθλητή.

Βασικοί κανόνες του γκολφ

Ένας κλασικός γύρος παιχνιδιού αποτελείται από 18 τρύπες και στόχος του παίκτη είναι να μπει η μπάλα στην τρύπα με τα λιγότερα χτυπήματα.

Ένας επαγγελματίας γκολφέρ, δηλαδή, αναμένεται να παίξει με ένα σύνολο 72 χτυπημάτων, το οποίο είναι το par του γηπέδου. Η λέξη par ισοδυναμεί με τον προ-επιλεγμένο αριθμό χτυπημάτων που απαιτούνται για κάθε διαδρομή, ώσπου η μπάλα να καταλήξει στον τρύπα.

Υπάρχουν γήπεδα par 72, par 70, αλλά τα περισσότερα γήπεδα είναι par 72.

Όταν ο παίκτης αναφέρεται στο σκορ του λέγοντας ότι είναι: 3 under par, σημαίνει ότι έχει κάνει 69 χτυπήματα, 3 κάτω απο το προ-επιλεγμένο αριθμό χτυπημάτων που είναι 72. 3 over par, σημαίνει ότι έχει κάνει 75 χτυπήματα, 3 πάνω από το προ-επιλεγμένο αριθμό χτυπημάτων που είναι 72.

Even par σημαίνει ο ένας παίκτης έχει τελειώσει όλες τις διαδρομές με 72 χτυπήματα σε ένα γήπεδο των 72 par.

Οι παίκτες χρησιμοποιούν την παρακάτω συγκεκριμένη ορολογία, προκειμένου να καταγράψουν το σκορ σε κάθε τρύπα:

Par 5 - 5άρα τρύπα: όταν λέμε 5άρα, σημαίνει ότι στα πέντε χτυπήματα ούτε κερδίζει κάτι, ούτε χάνει όμως, αν βάλει το μπαλάκι στην τρύπα στις τέσσερις προσπάθειες, βγαίνει κερδισμένος, αν ξεπεράσει τα πέντε χτυπήματα, βγαίνει ζημιωμένος. Υπάρχουν και οι 4άρες τρύπες και κάποιες είναι πολύ μεγάλες, που σημαίνει ότι το πρώτο χτύπημα ξεκινά από πολύ μακριά, επομένως ο βαθμός δυσκολίας μεγαλώνει.

Par: όταν π.χ. σε 4 par τρύπα, ο παίκτης επιτυγχάνει τον στόχο με 4 χτυπήματα.

Βασική Ορολογία

Ace: όταν μπαίνει η μπάλα στην τρύπα μόνο με ένα χτύπημα (hole-in-one) από το tee (εκκίνηση). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο στις τρύπες των 3 χτυπημάτων

Air shot: όταν το μπαστούνι δεν βρίσκει την μπάλα κατά το χτύπημα

Αmateur: ερασιτέχνης

Back door: όταν η μπάλα μπαίνει από την πίσω μεριά της τρύπας

Backspin: η μπάλα γυρνάει πίσω αμέσως μετά το χτύπημα

Birdie: όταν π.χ. σε 4 par τρύπα, ο παίκτης επιτυγχάνει τον στόχο με 3 χτυπήματα

Bogie: όταν π.χ. σε 4 par τρύπα, ο παίκτης επιτυγχάνει τον στόχο με 5 χτυπήματα

Caddie: άτομο που κουβαλάει το σάκο ενός παίκτη και έχει δικαίωμα να του δίνει συμβουλές

Eagle: όταν π.χ. σε 4 par τρύπα, ο παίκτης επιτυγχάνει τον στόχο με 2 χτυπήματα.

Fairways: οι δεκαοχτώ διάδρομοι του γηπέδου που οδηγούν από την εκκίνηση στις τρύπες

Handicap: ο αριθμός των χτυπημάτων που παίζει ο παίκτης πάνω από το στάνταρ του γηπέδου - καθορίζει το επίπεδο του παίκτη

Hole in One: όταν π.χ. σε 3 par τρύπα, ο παίκτης επιτυγχάνει τον στόχο με 1 χτύπημα

Match play: αγώνας μεταξύ δύο παικτών ή ομάδων, στον οποίο μετριούνται τα χτυπήματα της κάθε τρύπας χωριστά - ο αγώνας τελειώνει όταν ο παίκτης ή ομάδα έχει κερδίσει περισσότερες τρύπες από όσες απομένουν

Net: σκορ παίκτη, αφού αφαιρεθεί το handicap του

Out of bounds: εκτός γηπέδου

Par: ο προκαθορισμένος αριθμός χτυπημάτων για κάθε τρύπα

Pro: επαγγελματίας

Rainmaker: πολύ ψηλό χτύπημα που διανύει μικρή απόσταση

Rim the cup: όταν η μπάλα κάνει ολόκληρο κύκλο γύρω από την τρύπα χωρίς να μπει μέσα

Scratch player: παίκτης με μηδέν handicap (πολύ καλός παίκτης)

Shank: όταν η μπάλα με το χτύπημα φεύγει τελείως λοξά

Stroke play: αγώνας στον οποίο τα χτυπήματα σε κάθε τρύπα μετριούνται και αθροίζονται στο τέλος του παιχνιδιού

Tee: σημείο εκκίνησης της τρύπας

Toe: το άκρο της κεφαλής του μπαστουνιού

Waggle: μικρές κινήσεις του μπαστουνιού κατά την εκκίνηση πριν το χτύπημα

Για όσους επιθυμούν να διαμείνουν στο The Westin Resort Costa Navarino και να απολαύσουν το πλήρες πρόγραμμα του Messinia Pro-Am, θα ισχύσουν ειδικά πακέτα διαμονής που μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες:

Website: messiniaproam.costanavarino.com

Facebook: NavarinoGolfMessiniaProAm

Instagram: messiniaproam

Youtube: Messinia Pro-Am

Twitter: Messiniaproam

Hashtag: #messiniaproam

Photo Credits: Βασίλης Σφακιανόπουλος​