10 διάσημοι αθλητές και celebrities που παίζουν γκολφ (vids)

Το 3ο διεθνές τουρνουά γκολφ Messinia Pro-Am της Costa Navarino είναι έτοιμο να ανοίξει ξανά τις πύλες του και να υποδεχθεί τους καλύτερους golfers στον κόσμο. Mε επαγγελματίες και ερασιτέχνες γκολφέρ από περισσότερες από 20 χώρες που θα δημιουργήσουν 30 ομάδες, το φετινό τουρνουά αναμένεται να αναδείξει την Ελλάδα ως έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για γκολφ παγκοσμίως.

Οι συμμετέχοντες θα αγωνιστούν στα δύο signature γήπεδα 18 οπών The Dunes Course και The Bay Course, στις 20 - 23 Φεβρουαρίου 2019. Το τουρνουά θα είναι ακόμη πιο ανταγωνιστικό φέτος, καθώς κορυφαία ονόματα θα δώσουν το «παρών» διεκδικώντας τον τίτλο του πρωταθλητή.

Για να σας βάλουμε λοιπόν στο κλίμα της διοργάνωσης, αποφασίσαμε να σας παρουσιάσουμε 10 αθλητές και celebrities που λατρεύουν το γκολφ. Δείτε το σαν μια ευκαιρία για να μάθετε και εσείς λίγα πράγματα παραπάνω για ένα σπορ που μπορεί οι νέες γενιές να το μάθαμε από τον μύθο Τάιγκερ Γουντς, αλλά κουβαλάει πολλά χρόνια ιστορίας.

Εδώ και 13 χρόνια, ο Μάικλ Τζόρνταν, ο Θεός του μπάσκετ, διοργανώνει το «Michael Jordan Celebrity Invitational», ένα διεθνές τουρνουά γκολφ, όπου όλα τα έσοδα πηγαίνουν σε κοινωφελείς σκοπούς. Φανταστείτε απλώς ότι πέρυσι συγκεντρώθηκαν 500.000 δολάρια! Τόσο μεγάλη είναι η δύναμη του «Air» και έκτος μπάσκετ. Καθόλου παράξενα δεν πρέπει να σας φαίνονται αυτά που διαβάζετε, καθώς ο MJ ποτέ του δεν έκρυψε την αγάπη του για το γκολφ. Όσοι έχετε δει το «Space Jam», θα θυμάστε ότι ο Μπαγκς Μπάνι τον απαγάγει μέσα από μια τρύπα του γκολφ. Καθόλου τυχαίο!

Η αλήθεια είναι ότι αν υπάρχει ένα πράγμα που ο Στεφ Κάρι κάνει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο αυτή τη στιγμή στη Γη, είναι το να βλέπει οποιαδήποτε τρύπα σαν ένα μεγάλο βαρέλι. Εξηγούμαστε. Εδώ και εννιά χρόνια, το ποσοστό ευστοχίας του στα τρίποντα αγγίζει το τρομακτικό 43,8%. Στο NBA, έτσι, όχι παίζοντας μονάκι με τους φίλους. Μάλιστα, τόσο καλή συνήθεια έχει αποκτήσει με το να ευστοχεί, που ακόμα και παίζοντας γκολφ δεν χάνει τρύπα για τρύπα. Ίσως αυτή η αγάπη του για το γκολφ να εξηγεί και την τιτάνια ψυχραιμία, όποτε σουτάρει buzzer beater τρίποντα. Αν δεν είσαι ψύχραιμος, στο γκολφ δεν πετυχαίνεις ούτε μπάλα. Φανταστείτε δηλαδή στο NBA.

Κάθε φορά που σκέφτεσαι ότι ο Μάικλ Φελπς είναι δεινός γκόλφερ, παραξενεύεσαι. Πώς γίνεται να νιώθει τόσο άνετος στη στεριά, έξω από τα νερά του; Πώς μπορεί να συγκεντρωθεί σε μεγάλους, ανοιχτούς χώρους, ο άνθρωπος που επί δεκαέξι χρόνια κυριάρχησε στα κλειστά κολυμβητήρια όλου του κόσμου, κατέκτησε 23 χρυσά ολυμπιακά μετάλλια και έκανε το όνομά του συνώνυμο των πισινών; Μάλλον είναι πολύ εύκολο για αυτόν τον υπεραθλητή. Το 2016, μόλις ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την κολύμβηση, άρχισε να προπονείται εντατικά στο γκολφ, υπό της οδηγίες του Χανκ Χάνεϊ, του ανθρώπου που ανέδειξε τον Τάιγκερ Γουντς. Αυτό τα λέει όλα.

Δύο πράγματα έρχονται στο μυαλό μας μόλις ακούμε το όνομα του Τομ Μπρέιντι. Πρώτον, είναι ο κορυφαίος QB όλων των εποχών στο NFL. Αναμφισβήτητα. Δεύτερον, είναι παντρεμένος με τη Ζιζέλ. Αξιοζήλευτο. Πλέον, προσθέστε και ένα τρίτο. Λατρεύει το γκολφ. Μόλις πριν από περίπου δύο μήνες, δεν πήγε στην προπόνηση των New England Patriots γιατί ο Τζορτζ Μπους Τζούνιορ τον προσκάλεσε να παίξουν γκολφ μαζί με τον Μπιλ Κλίντον. Η αλήθεια είναι ότι τέτοια ευκαιρία δεν την χάνεις.

Ας ξαναπάμε πίσω στο 1996, τη χρονιά που κυκλοφόρησε στις αίθουσες το «Space Jam». Σε εκείνη την επική ταινία, όπως πολύ καλά θυμάστε, έπαιζε και ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ. Μπορεί ο «Sir Charles» να μην απήχθει μέσα από μια τρύπα του γκολφ από κάποιο Looney Tune, αλλά από τους κακούς εξωγήινους, ωστόσο έχει και αυτός μεγάλη αγάπη για το γκολφ. Είναι δε τόσο καλός που έχει πρωταγωνιστήσει στο «The Haney Project» του Χαν Χάνεϊ για να εξηγήσει τις απίθανες παικτικές του κινήσεις! Ίσως είναι ο πιο fun to watch γκόλφερ του πλανήτη!

Τα στερεότυπα υπάρχουν για να τα αποδομούμε. Αυτό ακριβώς κάνει και η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς. Σπάνια θα δείτε ή θα ακούσετε γυναίκες να παίζουν γκολφ. Ευτυχώς, η μελαχρινή σταρ του Χόλιγουντ επιδεικνύει συχνά-πυκνά τα αξιοζήλευτα προσόντα της στα γήπεδα του γκολφ και κάνει πολλούς άρρενες συμπαίκτες της να ζηλεύουν. Βέβαια, ο «εθισμός» (όπως ή ίδια έχει παραδεχτεί χαριτολογώντας) της Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς στο γκολφ είναι αποτέλεσμα και της αγάπης του συζύγου της Μάικλ Ντάγκλας για το συγκεκριμένο σπορ. Άλλωστε, όποτε παίζουν μαζί, πάντα βάζουν στοίχημα για το ποιος θα κερδίσει. Ελπίζουμε η Κάθριν.

Άλλη μια κυρία που τα πάει θαυμάσια στο γκολφ είναι η Κάμερον Ντίαζ. Το ερωτεύτηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Κάτι τρέχει με τη Μαίρη» και έκτοτε παίζει συνεχώς όποτε βρίσκει την ευκαιρία. Μια μικρή αναζήτηση στο διαδίκτυο θα σας πείσει για του λόγου το αληθές, καθώς θα βρείτε δεκάδες φωτογραφίες με την Ντίαζ σε γήπεδα γκολφ ανά τον κόσμο. Είναι τόσο γνωστή αυτή της η αγάπη που μέχρι και ο Τζίμι Φάλον, όταν την φώναξε κάποτε για συνέντευξη, την προ(σ)κάλεσε να παίξουν γκολφ με πατίνια! Φυσικά, κέρδισε η Ντίαζ. Και πολύ άνετα.

Πριν λίγα χρόνια, όλος ο πλανήτης έμαθε ένα ακόμα μεγάλο «μυστικό». Η Τζέσικα Άλμπα και η Νικόλ Κίντμαν λατρεύουν το γκολφ. Η Άλμπα παίζει πολύ συχνά με τον πατέρα της, εντυπωσιάζει με τα χτυπήματά της και την κάλεσαν μέχρι και στο ESPN για να μιλήσει για αυτό, ενώ η Κίντμαν έλαβε ιδιαίτερο έπαινο από τον αυστραλό θρύλο του γκολφ, Γκρεγκ Νόρμαν για το παίξιμό της. Περίμενε κανείς μας κάτι τέτοιο; Όχι. Μπράβο λοιπόν στις κυρίες!

Ας υποθέσουμε πως ναυαγείτε κάπου στη μέση του Ειρηνικού και πρέπει να διαλέξετε μόνο έναν σταρ του Χόλιγουντ για να σας κάνει παρέα μέχρι να έρθουν να σας σώσουν. Δεν ξέρουμε ποιον θα διαλέγατε, αλλά ο Μπιλ Μάρεϊ είναι η δική μας απάντηση. Καυστικό χιούμορ, μετρημένες κουβέντες, υπέροχο γούστο στη μουσική και τον κινηματογράφο, ό,τι ακριβώς θα χρειαστείς για να μην πλήξεις στις ερημιές. Και κάτι ακόμα. Στα εξωτικά νησιά του Ειρηνικού, με τα πανέμορφα και πολύχρωμα φρούτα, κάπως θα πρέπει να περάσεις την ώρα σου. Στήνεις στην άμμο ένα φρουτάκι, παίρνεις ένα βαρύ ξύλο και στήνεις αυτοσχέδιο τουρνουά γκολφ με τον Μπιλ. Του κλέβεις την καρδιά για πάντα, μιας και τρελαίνεται να παίζει γκολφ. Άντε, πότε θα ναυαγήσουμε;

Κανένα αφιέρωμα για το γκολφ δεν είναι ολοκληρωμένο, αν μέσα σε αυτό δεν βρίσκεται το όνομα του Τζακ Νίκολσον. Ο άνθρωπος που έχει παίξει μερικούς από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες στην ιστορία του κινηματογράφου, εκτός από τους Λος Άντζελες Λέικερς, λατρεύει και το γκολφ. Οι κάμερες τον «συλλαμβάνουν» πιο συχνά στα VIP καθίσματα της μπασκετικής του αγάπης παρά στα καταπράσινα γήπεδα γκολφ. Ίσως είναι καλύτερα έτσι. Γιατί κάθε φορά που βλέπεις τον Τζακ να κρατά το μπαστούνι του γκολφ, αυτόματα τον κάνεις εικόνα να κρατά το τσεκούρι στη «Λάμψη» και σε πιάνει ένα ρίγος, μια ανατριχίλα, ένα μπρρρρρρ.......

Για όσους επιθυμούν να διαμείνουν στο The Westin Resort Costa Navarino και να απολαύσουν το πλήρες πρόγραμμα του Messinia Pro-Am, θα ισχύσουν ειδικά πακέτα διαμονής

Photo credits: @Messinia Pro-Am