Ο Τραμπ υποδέχτηκε τους πρωταθλητές στο κολεγιακό Football με... fast food! (vid)

Εκτός από συγχαρητήρια, ο Ντόναλντ Τραμπ κέρασε και Fast Food τους πρωταθλητές του κολεγιακού πρωταθλήματος Football.

«Έχουμε εδώ μερικούς τεράστιους άνδρες που τους αρέσει το φαγητό. Οπότε πιστεύω ότι θα διασκεδάσουμε λιγάκι», είπε ο Πλανητάρχης που είναι δηλωμένος οπαδός του... γρήγορου φαγητού.

Λακονικός στις δηλώσεις του μιας κι ο... μπουφές που ήταν κερασμένος από McDonald’s, Wendy’s, Burger King και Dominos περίμενε ζεστός - ζεστός.

MUST SEE

Clemson is really eating FAST FOOD at the White House!!!!!

President Trump (@realDonaldTrump) is serving McDonald's, Wendy's, Burger King and pizza to the College football National title team at the White House. @wusa9 @WUSA9sports #Clemson #FastFood #Trump pic.twitter.com/tRMaLqpvPb

— Darren M. Haynes (@DarrenMHaynes) January 14, 2019