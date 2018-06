Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αρχαία Ολυμπία ο εορτασμός της Ολυμπιακής Ημέρας

Ο εορτασμός της Ολυμπιακής Ημέρας πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 23 Ιουνίου, ημέρα ίδρυσης της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και κατά τη διάρκειά της μέσω δράσεων, εφαρμόζεται το τρίπτυχο του Ολυμπισμού ”Move, learn and discover”, προκειμένου ο κόσμος να ενημερωθεί για τα οφέλη της άθλησης και για να γνωρίσει τις Ολυμπιακές αξίες.

Στην Αθήνα, ο εορτασμός θα γίνει στο Παναθηναϊκό Στάδιο την Πέμπτη 21 Ιουνίου, με εκδήλωση που έχει θέμα: Μια Θάλασσα Μεγάλη. Περιβάλλον – Αθλητισμός – Εθελοντισμός.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αίθριο του Παναθηναϊκού Σταδίου (είσοδος από την οδό Αρχιμήδους) στις 18.00, από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία (ΕΘΝ.Ο.Α.) και το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με την Πανελλήνια Εθελοντική Εκστρατεία «Let’s do it Greece».

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν:

Γιώργος Παπαθεοδώρου, Καθηγητής Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Δρ. Αικατερίνη Τσαγκάρη, Βιολόγος - Οικοτοξολόγος, Ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ

Γιώργος Καζαντζόπουλος, Πρόεδρος, Team for the World

Βέρα Βορύλλα, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής

Νίκος Κιούσης, Πανελλαδικός Συντονιστής, Let’s do it Greece

Γιώργος Σαρελάκoς, Πρόεδρος, Aegean Rebreath

Γεράσιμος Δαμουλάκης, Δήμαρχος Μήλου

Σπύρος Γιαννιώτης, Ολυμπιονίκης Κολύμβησης Ανοιχτής Θάλασσας

Χαιρετισμό θα απευθύνουν:

Γιώργος Αλικάκος, Πρόεδρος, Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας

Δρ. Αγγελική Κοσμοπούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια, Κοινωφελές Ίδρυμα Α. Κ. Λασκαρίδη

Παράλληλα με την εκδήλωση θα φιλοξενείται έκθεση ζωγραφικής των μαθητών της ΣΤ’ τάξης του 33ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών.

Την Παρασκευή 22 Ιουνίου ακολουθεί η Θεσσαλονίκη, όπου θα γίνει το 1ο «Olympic Day Run», που διοργανώνει το Ολυμπιακό Μουσείο σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία και άλλους φορείς.

Ακολουθώντας τους ρυθμούς του ''Move, Learn, Discover'', του συνθήματος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για την ενεργοποίηση των τοπικών κοινοτήτων να συμμετέχουν στον εορτασμό της ημέρας, θα διεξαχθεί αγώνας δρόμου 5χλμ., που θα ξεκινήσει στις 18:00 από το Ολυμπιακό Mουσείο - Protergia και μέσα από μια υπέροχη διαδρομή ανάδειξης των συμβόλων της πόλης (Λευκός Πύργος, νέα παραλία, κ.ά.), θα καταλήξει στο Δημαρχείο, όπου στις 21.00 θα ολοκληρωθεί ο εορτασμός με την Τελετή Βράβευσης Ολυμπιονικών και επίτιμων μελών της Ολυμπιακής οικογένειας και στη συνέχεια με Ολυμπιακής έμπνευσης μουσική βραδιά, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Οι εκδηλώσεις γίνονται με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Ελληνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας, της Ένωσης Συμμετασχόντων Αθλητών σε Ολυμπιακούς Αγώνες, του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, του Συλλόγου Εξαιρετικά Διακριθέντων Αθλητών, σύσσωμης της αθλητικής και Ολυμπιακής οικογένειας καθώς και των θεσμικών φορέων της πόλης. Παράλληλα, τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, του Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της IOAPA.

Τέλος, το Σάββατο 23 Ιουνίου, ο εορτασμός της Ολυμπιακής Ημέρας συνεχίζεται στην Αρχαία Ολυμπία, με εικαστική έκθεση με θέμα: Αρχαία Ολυμπία, Ψυχή, Σώμα και Πνεύμα αλλά και με τη διοργάνωση του 3ου Βικέλειου Δρόμου.

Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται από το Νομικό Πρόσωπο Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού, την ΕΟΕ, ΕΘΝΟΑ και ΔΟΑ . Την επιμέλεια των αγώνων θα έχει ο σύλλογος γυμναστών Νομού.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

19.30 Εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης «Αρχαία Ολυμπία, Ψυχή, σώμα και Πνεύμα». Χώρος Ισόγειο Δημαρχείου Αρχαίας Ολυμπίας.

20.00 Έναρξη 3ου Βικέλειου Δρόμου

Εκκίνηση έμπροσθεν Δημαρχείου Ολυμπίας

1η Κατηγορία – 0,8km – Παιδιά Δημοτικών Γυμνασίων.

2η Κατηγορία – 1,5km– Παιδιά Λυκείων και Φοιτητές

20.30 Ολυμπιακή Ημέρα – Αύλειος Χώρος Δημαρχείου Αρχ. Ολυμπίας

21.30 Απονομή αναμνηστικών διπλωμάτων

21.45 Olympic DayParty – Δημαρχείο Αρχαίας Ολυμπίας