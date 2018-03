Συνάντηση για την Ολυμπιακή Φλόγα ενόψει Τόκιο!

Θέμα συζήτησης ήταν η διοργάνωση των Τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας για το Τόκιο που θα πραγματοποιηθούν περίπου μετά από δύο χρόνια. Την ιαπωνική αποστολή αποτελούσαν η Hiromi Kawamura, Senior Project Director of Executive Office στην Οργανωτική Επιτροπή « Tokyo 2020» και η Yukiko Fujisawa First Secretary, Cultural and Protocol Section της Ιαπωνικής Πρεσβείας, ενώ παρέστη και ο Cédric Daetwyler, Head of Engagement στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.

Η συνάντηση ήταν η πρώτη μίας σειράς συζητήσεων και επαφών, προκειμένου να ρυθμιστούν όλες οι λεπτομέρειες για τη γέννηση και το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας ως την Ιαπωνία.

Ο κ. Σπύρος Καπράλος, αφού καλωσόρισε τους εκπροσώπους του «Τokyo 2020», είπε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που ξεκίνησαν οι επαφές για την αρτιότερη διοργάνωση των Τελετών της Ολυμπιακής Φλόγας και προσδοκούμε μία εξαιρετική συνεργασία με τους φίλους μας από την Ιαπωνία καθώς έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας. Ξέρω ότι οι απαιτήσεις είναι μεγάλες γιατί ο λαός της Ιαπωνίας αλλά και ολόκληρος ο πλανήτης θα έχουν στραμμένη την προσοχή τους εδώ, για αυτό το τόσο σημαντικό γεγονός, που σηματοδοτεί την αντίστροφή μέτρηση για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Όλοι εμείς στην ΕΟΕ είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό, για να παρουσιάσουμε και πάλι, σε ολόκληρο τον κόσμο, την ομορφότερη εικόνα της Ελλάδας μας».