Στις 19 Ιανουαρίου ολοκληρώνονται οι εγγραφές για το 2ο Messinia Pro-Am (pics)

Επαγγελματίες και ερασιτέχνες γκολφέρ από την Αμερική, την Ευρώπη και την Αφρική έχουν ήδη σχηματίσει ομάδες και το ενδιαφέρον κορυφώνεται για την τελική συμπλήρωση των 50 ομάδων που έχουν την δυνατότητα εγγραφής μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018!

Οι εγγραφές και δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται στην επίσημη ιστοσελίδα .

Στο 2ο Messinia Pro-Am ο ανταγωνισμός αναμένεται να είναι ακόμα υψηλότερος ανάμεσα στις διαγωνιζόμενες ομάδες καθώς μέσα από τους τρεις αγωνιστικούς γύρους που θα διεξαχθούν στα δύο signature γήπεδα 18 οπών της Costa Navarino, The Dunes Course και The Bay Course , οι γκολφέρ θα διεκδικήσουν το 2ο μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο που δίνεται σε τουρνουά γκολφ στην Ευρώπη.

Το συνολικό ποσό που θα μοιράσει το 2ο Messinia Pro-Am είναι 50.000 ευρώ!

Στο τουρνουά θα βραβευτούν επίσης οι 5 πρώτες ομάδες με την καλύτερη επίδοση, οι 3 καλύτεροι επαγγελματίες γκολφέρ, ενώ θα δοθεί και φέτος το βραβείο hole-in-one.

Η διοργάνωση κάθε χρόνο καινοτομεί και εντάσσει νέα στοιχεία στο τουρνουά. Φέτος για πρώτη φορά οι γκολφέρ θα έχουν την δυνατότητα να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τα σκορ που πραγματοποιούνται σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο με τη νέα υπηρεσία live score του Messinia Pro-Am, ακόμα και στα golf buggies τους.

Στο πλαίσιο της προβολής του Messinia Pro-Am στο εξωτερικό, το τουρνουά είχε παρουσία στη διεθνή έκθεση International Golf Travel Market (IGTM) στις Κάννες, στις 11-14 Δεκεμβρίου 2017.

Επίσημος αερομεταφορέας του τουρνουά είναι για ακόμα μία χρονιά η Aegean Airlines , μέλος της ισχυρότερης παγκόσμιας αεροπορικής συμμαχίας, της Star Alliance.

Επίσημοι χορηγοί του τουρνουά είναι οι εταιρείες Vodafone και MyTransfer .

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων σε θέματα εγγραφών και διαμονών φροντίζει ο επίσημος ταξιδιωτικός συνεργάτης του Messinia Pro-Am, Kyvernitis Travel .

Για πρώτη φορά θα υποστηρίξει την διοργάνωση με τις καινοτόμες υπηρεσίες του, ως sports science partner η εταιρεία Fysiotek . Στους επίσημους υποστηρικτές του τουρνουά περιλαμβάνονται οι J.VOURAKIS SONS EE , Luc Belaire , Stoli, Paulaner, METAXA, Κυρ-Γιάννη, Marendry, Nescafé Alegria και Σιαμπής.

Επίσης, στους αρωγούς του 2ου Messinia Pro-Am περιλαμβάνονται οι ECOLAB, Kayak, Στεφανούρη, Μεσσηνιακή Παράδοση, Δημιουργίες και Fever-Tree .

Για όσους επιθυμούν να διαμείνουν στo The Westin Resort Costa Navarino και να απολαύσουν το πλήρες πρόγραμμα του Messinia Pro-Am, ισχύουν ειδικά πακέτα διαμονής: messiniaproam.costanavarino.com.

Το Messinia Pro-Am διοργανώνεται σε συνεργασία με τους PGAs of Europe , και τελεί υπό την αιγίδα των PGA of Greece , της Eλληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ και της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ελλάδας (ΕΘΝ.Ο.Α.).

Η διοργάνωση έχει και φιλανθρωπικό σκοπό, καθώς μέρος των εσόδων του τουρνουά θα διατεθούν για τα Παιδικά Χωριά SOS.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ !