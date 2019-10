Μάικ Τάισον: Στα 53 του το 'χει ακόμη! (vid)

Στην πολυτάραχη ζωή του έχουν συμβεί πολλά.

Τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε στους δρόμους κλέβοντας και κάνοντας πράγματα για οποία η μητέρα του ντρεπόταν. Μια μάνα που τον άφησε ορφανό στα 16 του και με προστάτη του τον προπονητή του στην πυγμαχία Cus D'Amat.

Ο ίδιος αργότερα δήλωνε: «Ποτέ δεν είδα τη μητέρα μου χαρούμενη και περήφανη με εμένα. Ήξερε ότι ήμουν ένα άγριο παιδί που έτρεχε στους δρόμους και γύριζε σπίτι με καινούργια ρούχα για τα οποία δεν είχα πληρώσει. Επαγγελματικά δεν είχε κάποια επιρροή αλλά συναισθηματικά με έχει συντρίψει».

Αυτός ίσως να είναι και ένα λόγος που δεν μπορεί να βγει από τον εθισμό του στα ναρκωτικά.

Βλέποντας τον Μάικ Τάισον να κάνει πυγμαχικές κινήσεις, χαμογελάς. Πάντα χαμογελάς όταν βλέπεις ότι κάποιον... χαμένο στις εξαρτήσεις του να δείχνει ότι δεν έχουν φύγει από μέσα του όσα έκαναν τον κόσμο να τον θαυμάζουν.

.@MikeTyson still got it at 53 years old pic.twitter.com/ZYUeSRfjHW

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 17, 2019