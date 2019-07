«Έφυγε» μετά από αγώνα από τη ζωή ο 28χρόνος πυγμάχος Μαξίμ Νταντάσεφ (vid)

Δεν άντεξε η καρδιά του 28χρόνου Μαξίμ Νταντάσεφ.

Ο 28χρόνος Ρώσος πυγμάχος έφυγε από την ζωή μετά από τραυματισμό του στον αγώνα της 20ης Ιουλίου με τον Πορτορικανό Σουμπριέλ Ματίας που διεξήχθη στις ΗΠΑ.

Η καρδιά του τον... πρόδωσε. Ο Ρώσος δέχτηκε πολλά χτυπήματα από τον Πορτορικανό στον 11ο γύρο και ο αγώνας διακόπηκε για να μην υπάρξει ανεπανόρθωτη βλάβη της υγείας του.

Μετά από τον αγώνα όμως έχασε τις αισθήσεις του και οι γιατροί διέγνωσαν βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Ο αθλητής υποβλήθηκε σε κρανιοτομή αλλά δεν άντεξε.

Ο 28χρόνος είχε κερδίσει είχε κερδίσει το ασημένιο το 2013 και δύο φορές το χάλκινο μετάλλιο (2010, 2012) στο πρωτάθλημα της Ρωσίας.

Video is even harder to watch now he’s passed from injuries from that fight pic.twitter.com/sBFms1hXQk

Rest In Peace to Maxim Dadashe

The Russian boxer has died at the age of 28 following a severe brain injury sustained during his last fight

We send thoughts and prayers to his loved ones pic.twitter.com/JiW2E2IanC

— Technical Foul (@TechnicalFoul4) July 23, 2019