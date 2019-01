Ο Mayweather έβγαλε 9.000.000 δολάρια σε 139'' κάνοντας τον αντίπαλό του να κλάψει (vid)

Πόσα μπορείς να κερδίσει σε περίπου 2 λεπτά; Ο Floyd Mayweather πάντως έβαλε στον τραπεζικό του λογαριασμό 9.000.000 δολάρια!

Ο αγώνας επίδειξης με τον Tenshin Nasukawa εξελίχτηκε σε πανωλεθρία για τον Ιάπωνα. Σε 2 λεπτά, ο Αμερικανός του έριξε τρία knocked down, η γωνία του πέταξε λευκή πετσέτα κι ο νεαρός άρχισε να κλαίει.

Από την άλλη, ο Floyd άρχισε να χορεύει. Και καλά έκανε! Με τόσα χρήματα σε τόσο σύντομο χρονικά διάστημα, τι άλλο να έκανε!

Floyd Mayweather just knocked down Tenshin Nasukawa 3 times in 2 minutes. His corner threw the towel in and Tenshin started crying. The easiest $9m he’s ever made. The Money Team. pic.twitter.com/eLJUbo9Ns4

— SQUAD XTRA (@squadxtra) December 31, 2018