Το 50-0 του Mayweather δεν απειλείται στην Σαϊτάμα, δείτε το επίσημο trailer! (pic & vid)

Παραμονή του 2019, ο Mayweather θα βρεθεί στην Ιαπωνία για αγώνα επίδειξης κόντρα στον Tenshin Nasukawa.

Μάλιστα, ανακοινώθηκαν κι οι κανονισμοί οι οποίοι προβλέπουν ότι:

- δεν θα πρόκειται για αγώνα που θα μετρηθεί στο επίσημο ρεκόρ των αθλητών.

- δεν θα υπάρχουν κριτές, ούτε και σκορ.

- θα γίνουν 3 γύροι των 3 λεπτών.

- θα ισχύουν κανονισμοί πυγμαχίας

Αναμονή, λοιπόν, μερικές μέρες για να δούμε τον Floyd Mayweather σε ρινγκ. Ακόμα κι αν δεν απειλείται το αήττητο 50-0 που έχει

