«Βασιλιάς» Τζόσουα στον 7ο γύρο με ΤΚΟ! (pics & vids)

Θριαμβευτής ο Άντονι Τζόσουα, που επικράτησε του Αλεξάντερ Ποβέτκιν στο Γουέμπλεϊ με τεχνικό νοκ-άουτ στον έβδομο γύρο.

Ο Βρετανός, πάντως, μπροστά στους συμπατριώτες του ξεκίνησε αρκετά αγχωμένα με τον Ποβέτκιν να του ανοίγει μάλιστα τη μύτη.

Παρά τα 39 του χρόνια, ο Ρώσος ήταν καλύτερος στους πρώτους πέντε γύρους. Ο Τζόσουα όμως άρχισε να ανεβαίνει, «χτύπησε» τον αντίπαλό του στην φυσική κατάσταση και εφόσον τον κούρασε πέρασε ένα δεξί κροσέ στο σαγόνι του Ποβέτκιν ο οποίος παρόλο που έπεσε σηκώθηκε. Ο διαιτητής όμως διέκοψε τον αγώνα με ΤΚΟ (τεχνικό νοκ άουτ).

Οι 80.000 θεατές είδαν το δικό τους παιδί να παίρνει τη νίκη και λογικό είναι να ζητωκραυγάζουν.

Ο Βρετανός πυγμάχος υπερασπίστηκε τις ζώνες της WBA (Super), της IBF, της WBO και της IBO στην κατηγορία των βαρέων βαρών, φτάνοντας τις 22 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια (21 νοκ-άουτ).

Μετά το τέλος, ο Τζόσουα πήγε στα αποδυτήρια και συνεχάρη τον αντίπαλό του δείχνοντας σεβασμό προς το πρόσωπο του αντιπάλου του.

