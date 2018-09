O τσαμπουκάς του Κανέλο κι ο ψυχρός Γκολόφκιν (vid)

Η μάχη που περιμένει ο κόσμος της πυγμαχίας και των μαχητικών αθλημάτων πλησιάζει.

Στις 6.00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας θα μπουν οι δυο τους ξανά στο ρινγκ για να λύσουν τις διαφορές που άφησε η ισοπαλία τους πριν έναν χρόνο.

Γκενάντι Γκολόφκιν και Σάουλ Αλβάρες, ωστόσο φρόντισα να δώσουν μια... γεύση στον κόσμο.

Στη ζύγιση, ο Κανέλο επιτέθηκε προς την πλευρά τον Καζακστανό, που απλά του κόλλησε το κεφάλι του και τον κοίταξε ψυχρά.

Τα υπόλοιπα σε λίγες ώρες στο ρινγκ της T-Mobile Arena στη Νεβάδα.

The fighters face-off for the first time all fight week and @Canelo explodes!!

— Golden Boy Boxing (@GoldenBoyBoxing) September 14, 2018