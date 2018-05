Τελικά, δεν ανεβαίνει στα ρινγκ ο Ρίο Φέρντιναντ (pic)

Μετά την μπάλα, ο Ρίο Φέρντιναντ βρήκε στην αγκαλιά της πυγμαχίας το κίνητρο για να προπονείται καθημαρινά.

Ωστόσο, η Ομοσπονδία δεν του χορήγησε άδεια και έτσι ο παλαίμαχος άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε πως πρέπει να κρεμάσει τα γάντια του.

«Έχοντας προπονηθεί 4-5 φορές την εβδομάδα από τότε που ανακοίνωσα οτι στοχεύω να αποκτήσω επαγγελματική άδεια πυγμαχίας και να ανέβω στο ρινγκ, με βαριά καρδιά κρεμάω τα γάντια μου», έγραψε στο λογαριασμό του στο twitter ο Ρίο.

Having been training 4-5 times a week since announcing the aim of achieving a professional boxing licence & stepping into the ring, it is with a heavy heart that I am hanging up my gloves on @Betfair #DefendertoContender challenge.

See more below https://t.co/UlpcHRq8PA pic.twitter.com/pIu0GzhcoP

— Rio Ferdinand (@rioferdy5) May 3, 2018