Πρωτοχρονιά στην Ακρόπολη για την εθνική ομάδα των ΗΠΑ (pics&vids)

Η κοινή προετοιμασία με την Ελλάδα στο "Παπαστράτειο" είχε τελειώσει και τα μέλη της είχαν ρεπό.

Είχαν το χρόνο να κάνουν ότι θέλουν. Επέλεξαν ν' ανέβουν στην Ακρόπολη των Αθηνών, να βολτάρουν στην Πλάκα και στο Μοναστηράκι και να γευτούν το greek σουβλάκι!

Οι "ξεναγοί" τους ήταν πολλοί και "δυνατοί". Πρώτος ο Γκάβιν Αρόγιο. Παλιός διεθνής άσος των ΗΠΑ με σπουδαία θητεία στην Ελλάδα, με σύντροφο με καταγωγή από την Κρήτη και με γνώση των ελληνικών.

Σήμερα είναι συνεργάτης του Ουντόβισιτς στην τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας πόλο Ανδρών των ΗΠΑ και ποιος ξέρει ίσως μετά από τους Ολυμπιακούς να είναι ο νέος προπονητής. Οι ΗΠΑ πήραν το εισιτήριο για το Τόκιο από τους Παναμερικανικούς και έχουν ήσυχο το κεφάλι τους.

Μαζί με τον Αρόγιο, την Ελλάδα έζησε και ζει ο Τζέσε Σμιθ. Αυτός ο σπουδαίος αμυντικός που είναι σημαία για τις ΗΠΑ και σήμερα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Στο παρελθόν έπαιξε στον Εθνικό αλλά και στον Ολυμπιακό και ξέρει.

Με λιγότερες εμπειρίες από την Ελλάδα οι Όμπερτ και Ίβρινγκ του Υδραϊκού. Οι Αμερικανοί αγαπούν την Ελλάδα. Δυο σπουδαία μέλη της καλύτερης εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, εκείνη της δεκαετίας του '90, ο Χάμπερτ και ο Αρόγιο "ρίζωσαν" εδώ και παντρεύτηκαν Ελληνίδες.

Οι Αμερικανοί ταξιδεύουν για Κούνεο για να συμμετάσχουν στο σπουδαίο τουρνουά της εθνικής Ιταλίας που είναι από το καλοκαίρι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια. Κουράστηκαν αλλά και χαλάρωσαν στην Ελλάδα και τώρα είναι ώρα για αγώνες..

Σύντομα θα έχουμε και νέο μέλος της εθνικής των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

The USA Men's National Team has embarked on a month long training trip. Follow @gosmithnow on Instagram and the rest of the team as they keep you updated on their journey. pic.twitter.com/5ERx0VLat1

Happy (early) New Year from our USA Men's National Team! It's already 2020 in Greece where @TeamUSA is training this week. The squad is getting ready for a big year including the 2020 Olympics, what are your goals for the new year?#HappyNewYear #NoSleepTilTokyo #waterpolo pic.twitter.com/K40iuLrVjV

— USA Water Polo (@USAWP) January 1, 2020