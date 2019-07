Gwangju 2019: Πρωταθλήτριες κόσμου για 6η φορά οι ΗΠΑ! (vid)

Πρωταθλήτρια κόσμου για 6η φορά και για 3η συνεχόμενη στέφτηκε η ομάδα πόλο γυναικών των ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Γκουανκζού.

Η ομάδα των ΗΠΑ που είχε στη σύνθεση της και την Ελληνίδα Στεφανία Χαραλαμπίδη που πέτυχε και 1 γκολ κέρδισε με 11-6 την Ισπανία στον τελικό και έτσι μετά από το 2003, το 2007, το 2009, το 2015, το 2017 είναι και το 2019 στην κορυφή.

Τα οχτάλεπτα: 3-1, 2-2, 4-0, 2-3

ΗΠΑ: Νιούσχολ 3, Στέφενς 2, Σάιντμαν 1, Φατάλ 1, Χάουσχιλντ 1, Στεφανίδη 1, Φίσερ Α. 1, Φίσερ Μ. 1

ΙΣΠΑΝΙΑ: Ταραγκό 3, Ορτίθ 2, Φόρκα.

Στον μικρό τελικό η Αυστραλία κέρδισε με 10-9 την Ουγγαρία και πήρε το χάλκινο μετάλλιο.

Η τελική κατάταξη: 1. ΗΠΑ, 2. Ισπανία, 3. Αυστραλία, 4. Ουγγαρία, 5. Ρωσία, 6. Ιταλία, 7. Ολλανδία, 8. Ελλάδα, 9. Καναδάς, 10. Καζακστάν, 11.Κίνα , 12. Νέα Ζηλανδία, 13. Ιαπωνία, 14. Νότιος Αφρική, 15. Κούβα, 16. Κορέα.

In torrential rain at the Nambu University campus it was time to find out who would be taking home the medals from the Women’s Water Polo competition. Tomorrow, its the Men. #FINAGwangju2019 #WaterPolo pic.twitter.com/1Lqv1MOM2T

— FINA (@fina1908) July 26, 2019