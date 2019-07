Gwangju 2019: Στον τελικό και στους Ολυμπιακούς Αγώνες η Ισπανία! (vid)

Μετά από τις γυναίκες και η εθνική ομάδα πόλο ανδρών της Ισπανίας προκρίθηκε στον τελικό στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Νοτίου Κορέας.

Οι Ισπανοί μετά από τους Σέρβους στον προημιτελικό απέκλεισαν με 6-5 και τους Κροάτες στον ημιτελικό και θα παίξουν στον τελικό του Σαββάτου με τον νικητή του αγώνα Ιταλία-Ουγγαρία,

Παράλληλα μ' αυτή την πρόκριση εξασφάλισαν και το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο όπως έκαναν και την Τετάρτη οι Ισπανίδες.

Οι Ισπανοί ήταν απόλυτοι κυρίαρχοι στο παιχνίδι και προηγήθηκαν με 6-2 στο τέλος του 3ου! Οι Κροάτες με ένα 3-0 στο 4ο πλησίασαν αλλά δεν κατάφεραν να οδηγήσουν το παιχνίδι στα πέναλτι.

Οι Κροάτες είχαν 3/13 στον παραπάνω και οι Ισπανοί 4/8 με τις δυο ομάδες να έχουν 1/1 πέναλτι.

Πρώτος σκόρερ για τους ηττημένους ήταν ο άσος του Ολυμπιακού Μάρο Γιόκοβιτς που πέτυχε τα 3 από τα 5 γκολ της ομάδας του.

Από την άλλη πρώτος σκόρερ για τους Ισπανούς ήταν ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού Μπλάι Μάλιαρακ με 2 γκολ.

Οι Ισπανοί επιστρέφουν στον τελικό μετά από το 2009 και τη Ρώμη όπου είχαν χάσει την κούπα από τους Σέρβους. Είχαν κερδισει 2 χρυσά το 1998 και το 2001 ενώ ήταν φιναλίστ εκτός από το 2009, το 1991 και το 1994.

Οι Κροάτες μετά από δυο συνεχόμενους τελικούς και μια κατάκτηση (2017) μένουν εκτός και θα παίξουν για το χάλκινο με την ηττημένη του αγώνα Ιταλία-Ουγγαρία,

Τον αγώνα σφύριξε ο Έλληνας διατητής Γιώργος Σταυρίδης μαζί με τον Ρουμάνο Αλεξαντρέσκου.

Τα οχτάλεπτα: 2-1, 2-1, 2-0, 0-3

ΙΣΠΑΝΙΑ: Μάλιαρακ 2, Μούνιαριθ 1, Περόνε 1, Γκρανάδος 1, Ταχούλ 1.

ΚΡΟΑΤΙΑ: Γιόκοβιτς 3, Φάτοβιτς 1, Γκαρσία 1.

