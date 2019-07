Gwangju 2019: ΗΠΑ- Ισπανία στον τελικό των γυναικών (vid)

Η Ισπανία και οι ΗΠΑ θα "συγκρουστούν" στον τελικό της Παρασκευής στο τουρνουά πόλο γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Νοτίου Κορέας.

Οι ΗΠΑ κέρδισαν με 7-2 στον ημιτελικό την Αυστραλία ενώ η Ισπανία με 16-10 την Ουγγαρία.

Πρώτη σκόρερ του αγώνα ΗΠΑ-Αυστραλία με 2 γκολ ήταν η Ελληνίδα Στεφανία Χαραλαμπίδη η οποία θα παίξει για 1η φορά σε τελικό σε Παγκόσμιο!

Η Ισπανία με την πρόκριση της στον τελικό παίρνει αυτόταματα και το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο αφού οι ΗΠΑ έχουν προκριθεί από το World League.

Οι Αμερικανίδες θα παίξουν για 7η φορά σε τελικό και θα διεκδικήσουν το 6ο χρυσό ενώ οι Ισπανίδες για 3η και θα παλέψουν για το 2 χρυσό.

Το ζευγάρι αυτό ήταν και το ζευγάρι του τελικού του 2017 με τις ΗΠΑ να κερδίζουν τότε με 13-6. Οι ΗΠΑ έχουν πάρει την 1η θέση το 2003, το 2007, το 2009, το 2015 και το 2017.

Η Ισπανία το έχει καταφέρει μόνο μια φορά το 2013. Στον μικρό τελικό θα παίξουν Αυστραλία-Ουγγαρία.

Όσο αφορά την Ελλάδα θα έχει δύσκολο έργο για να προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες αφού οι ευρωπαϊκές ομάδες που έχουν μείνει εκτός είναι πολλές και καλές.

Έτσι από το Ευρωπαϊκό και το προ ολυμπιακό θα παλέψουν απο την Ευρώπη να προκριθούν η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Ρωσία και φυσικά η Ολλανδία.

Μια θα πάρει εισιτήριο από το Ευρωπαϊκό και οι υπόλοιπες θα μπουν στο παγκόσμιο προ ολυμπιακό για μια θέση στο Τόκιο.

Today’s semifinals in the Women’s Water Polo competition were certainly “value for money” and when the buzzer sounded for the end of the drama, we were left with the same two finalists who battled for the gold two years ago. #WaterPolo #FINAGwangju2019. pic.twitter.com/QaY7gJyjrn

— FINA (@fina1908) July 24, 2019