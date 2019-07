Οι Ούγγροι περιμένουν τον νικητή του Ιταλία-Ελλάδα (vid)

Την Ουγγαρία θα "συναντήσει" στον ημιτελικό της Πέμπτης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Κορέας η νικήτρια του αγώνα Ιταλία-Ελλάδα.

Οι Ούγγροι έκαναν το χρέος τους και κέρδισαν δύσκολα όμως με 10-9 τους Αυστραλούς και περιμένουν...

Το παιχνίδι κρίθηκε στα 4΄΄ πριν το τέλος όταν ο Βάμος σούταρε και χάρισε τη νίκη στους Μαγυάρους ενώ όλοι ετοιμάζονταν για παράταση!

Θυμίζουμε στον άλλο ημιτελικό θα παίξουν η Ισπανία με την Κροατία.

Some heavyweights were toppled in the Men’s Water Polo competition which reached the quarterfinal stage today, and we saw Hungary produce a dramatic finish scoring the winner against the Aussies with just four seconds remaining. #FINAGwangju2019 #WaterPolo pic.twitter.com/7cmYh7dcDL

— FINA (@fina1908) July 23, 2019