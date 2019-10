Μετά από το ασημένιο μετάλλιο στο σκρατς ο Χρήστος Βολικάκης κατέλαβε την 7η θέση στο όμνιουμ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ολλανδίας.

Ο Έλληνας πρωταθλητής το Σάββατο θ' αγωνιστεί στο αγώνισμα των πόντων.

Another medal! @olliewood95 takes a bronze in the @UEC_cycling Men's Omnium.

Watch the #EuroTrack19 LIVE:

Eurosport

Eurosport Player: https://t.co/0Fa7uXMVB9 pic.twitter.com/9X6DnWCaOo

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) October 18, 2019