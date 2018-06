Mε επιτυχία ολοκληρώθηκε το 4ο σκέλος του Bike Odyssey

Μία υπέροχη ημέρα περίμενε τους αθλητές, η οποία σε συνδυασμό με τα απαράμιλλης ομορφιάς τοπία της Πίνδου δημιούργησε μία υπέροχη διαδρομή. Το στάδιο περιλάμβανε πολλές μάχες, διαρκείς ανακατατάξεις, απρόοπτα, αλλά και ένα ξεκάθαρο νικητή.

Οι Maciejowski και Mossoczy (BikeBoard), αν και δεύτεροι στις αρχές του αγώνα, πήραν το προβάδισμα λίγο πριν από το 1o check point, το οποίο και διατήρησαν μέχρι τέλους. Πολλές ανακατατάξεις έλαβαν χώρα πίσω από την πρώτη θέση, τόσο για τη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης, όσο και για τις υπόλοιπες θέσεις της πρώτης εξάδας.

Πιο αναλυτικά, η εκκίνηση του αγώνα βρήκε τους Χρήστου και Cole (Animal Rights) να παίρνουν το προβάδισμα και τους Maciejowski και Mossoczy (BikeBoard) να βρίσκονται στη 2η θέση. Ακριβώς από πίσω τους βρίσκονταν τρίτοι οι Larsen και Jorgensen (Pingel Mtb Race & Fun DK) μαζί με τους Καλογερόπουλο και Παπανικολάου (Pedal Force One), οι οποίοι παρόλο που έπαθαν λάστιχο αναπλήρωσαν το χαμένο χρόνο και κυνηγούσαν τις πρώτες θέσεις. Πιο πίσω υπολείπονταν οι Τσουλουχάς- Σωτηρίου (Best Men) και And -Standaert (Ouzo?Azo!). To group αυτών των έξι ομάδων κινούνταν μαζί στα πρώτα 20χλμ, δημιουργώντας ένα πολύ ενδιαφέρον και ανταγωνιστικό τοπίο.

Περνώντας αργότερα από το 1ο check point, οι BikeBoard πέρασαν μπροστά από τους Animal Rights. Οι δύο πρώτες ομάδες ποδηλατούσαν σε αυτό το σημείο η μία πίσω από την άλλη δίνοντας μία μεγάλη μάχη. Οι Παπανικολάου και Καλογερόπουλος (Pedal Force One), είχαν μειώσει στα 7 λεπτά τη διαφορά και κυνηγούσαν την πρώτη δυάδα, έχοντας κολλημένους πίσω τους Larsen και Jorgensen (Pingel Mtb Race & Fun DK). Ένα λεπτό πιο πίσω βρίσκονταν οι Andy και Standaert (Ouzo? Azo!) και λίγο παραπίσω οι , Τσουλουχάς και Σωτηρίου (Best Men).

Περνώντας από το 2ο check point, οι Maciejowski και Mossoczy (BikeBoard) είχαν μεγαλώσει το προβάδισμα από τους Χρήστου και Cole (Animal Rights) στα πέντε λεπτά. Τρίτοι ποδηλατούσαν οι Παπανικολάου και Καλογερόπουλος (Pedal Force One), τέσσερα λεπτά πίσω από τους δεύτερους.

Τέσσερα λεπτά πίσω από την τρίτη θέση κινούταν σταθερά ένα group τριών ομάδων, το οποίο αποτελούταν από τους De Bock Wim- Loose Pieter (Ekopak Warriors 1), Andy-Standaert (Ouzo?Azo!), και Larsen- Jorgensen (Pingel Mtb Race & Fun DK). Οι Ekopak Warriors 1, όπως μας έχουν είχαν δείξει και στα προηγούμενα στάδια, ανέβασαν σταθερά ρυθμό και μετακινήθηκαν από την 7η θέση λίγο πριν το 1ο checkpoint στην 4η θέση στο ύψος του 2ου checkpoint στα 67χλμ αγώνα.

Οι Andy και Standaert (Ouzo?Azo!) βρίσκονταν σταθερά στην πέμπτη θέση, ενώ από την τέταρτη στην έκτη θέση είχαν πέσει οι Larsen και Jorgensen (Pingel Mtb Race & Fun, DK). Αυτές οι τρεις ομάδες ποδηλατούσαν μόλις με διαφορά δευτερολέπτων η μία από την άλλη, προσφέροντας στο κοινό του Bike Odyssey ακόμα μία πολύ ενδιαφέρουσα μάχη.

Οι Τσουλουχάς και Σωτηρίου (Best Men) δεν κατάφεραν να διατηρηθούν στο group των πρωτοπόρων και είχαν πέσει στην 7η θέση.

Το 3ο checkpoint βρήκε τους Maciejowski και Mossoczy (BikeBoard) να διατηρούν το προβάδισμα. Στη 2η θέση ωστόσο είχαν περάσει πλέον οι Παπανικολάου και Καλογερόπουλος (Pedal Force One) μειώνοντας την διαφορά από τα 10 λεπτά στα 7 λεπτά και εκτοπίζοντας τους Χρήστου και Cole (Animal Rights) από τη 2η θέση. Στην τέταρτη θέση είχαν ανέβει πάλι οι Andy και Standaert (Ouzo?Azo!), ξεπερνώντας τους De Bock Wim και Loose Pieter (Ekopak Warriors 1), οι οποίοι υπολείπονταν στην πέμπτη θέση.

Μέχρι το τέλος δεν άλλαξε κάτι συνταρακτικό και οι Maciejowski και Mossoczy (BikeBoard) αναδείχθηκαν νικητές του 4ου σταδίου με χρόνο 6:02:57, περνώντας μάλιστα τη γραμμή του τερματισμού με τα ποδήλατα ανά χείρας!! Με τον τρόπο αυτό έφτασαν τη 2η νίκη για δεύτερο συνεχόμενο στάδιο.

Τη 2η θέση κατέλαβαν οι Παπανικολάου και Καλογερόπουλος (Pedal Force One), οι οποίοι τερμάτισαν 9 λεπτά αργότερα, διατηρώντας όμως το προβάδισμα στη συνολική κατάταξη. Τρίτοι τερμάτισαν οι Χρήστου και Cole (Animal Rights) τρία λεπτά πίσω από τους δεύτερους και τρίτοι στη συνολική κατάταξη. Την τέταρτη θέση διατήρησαν οι Larsen και Jorgensen (Pingel Mtb Race & Fun, DK), ενώ την πέμπτη θέση κατέλαβαν οι Andy-Standaert (Ouzo?Azo!) εκτοπίζοντας τελικά τους τους De Bock Wim και Loose Pieter (Ekopak Warriors 1) στην έκτη θέση, και αφόύ πήραν ποινή δέκα λεπτών.

Με τον τρόπο αυτό φτάσαμε αισίως πλέον στα μέσα του Bike Odyssey 2018. To 4o στάδιο επεφύλασσε και αυτό με τη σειρά του διαρκείς μάχες με πολλές ανακατατάξεις, και πλέον περιμένουμε με ανυπομονησία την έναρξη του 5ου σταδίου.