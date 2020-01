Ο Γκιώνης "σαραντάρισε" και συνεχίζει σε top επίπεδο! (vid)

Σαράντα χρόνια ζωής κλείνει σήμερα (7/1) ο Παναγιώτης Γκιώνης και τόσο η διεθνής ομοσπονδία (I.T.T.F.), όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση του αθλήματος (E.T.T.U.) έκαναν ειδική αναφορά στα γενέθλια τονίζοντας φυσικά ότι αυτός ο σπουδαίος αθλητής, που μπήκε τυπικά σε ηλικία… βετεράνου, συνεχίζει απτόητος για υψηλούς στόχους με κύριο αυτή τη στιγμή την 5η συνεχόμενη συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο πρώτος πολύ σημαντικός αγώνας του 2020 έρχεται σε δύο εβδομάδες. Εκεί αναφέρθηκε βασικά στο σχετικό κομμάτι της η I.T.T.F. και είναι το Παγκόσμιο Προολυμπιακό τουρνουά ομαδικού, που θα γίνει στο Γκοντομάρ της Πορτογαλίας από τις 22 έως τις 26 Ιανουαρίου.

«Σταθμός για τον Παναγιώτη Γκιώνη, που τώρα ψάχνει για τον επόμενο», υπογραμμίζει ο τίτλος. Δημοσιεύεται μεγάλη φωτογραφία του Έλληνα άσου και στον πρόλογο σημειώνεται ότι «σε μία μέρα -σταθμό, στην 7η Ιανουαρίου, ο Έλληνας Παναγιώτης Γκιώνης είναι επίσημα βετεράνος και γιορτάζει τα 40α γενέθλιά του. Είναι στο λυκόφως της καριέρας του, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι έχει ως ξεκάθαρο στόχο το 2020, να μπορέσει να εξασφαλίσει το 5ο διαδοχικό Ολυμπιακό τουρνουά του, σ’ ένα ταξίδι, που άρχισε από το σπίτι, στην Αθήνα, το 2004».

Η παγκόσμια ομοσπονδία αναφέρει στη συνέχεια ότι ο Γκιώνης ηγείται της αποστολής στην Πορτογαλία, όπου η εθνική ανδρών θα προσπαθήσει να κατακτήσει ένα από τα εννέα ολυμπιακά εισιτήρια μ’ έναν συνδυασμό εμπειρίας και νεαρών αθλητών (και αναφέρει τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας Γιάννη Σγουρόπουλο, Γιώργο Κωνσταντινόπουλο και Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο).

Επίσης, θυμίζει ότι τα τελευταία χρόνια ο Γκιώνης έχει αναδειχτεί νικητής στα Challenge Open του 2017 και του 2018 στην Κροατία στο απλό ανδρών, ενώ στο περσινό Παγκόσμιο πρωτάθλημα ατομικών είχε αποκλείσει τον ανερχόμενο Λιν Γιουν Τζου από την κινεζική Ταϊπέι, ο οποίος σήμερα έχει αναρριχηθεί στο νούμερο 6 του κόσμου κι έχει πετύχει τρομερές νίκες απέναντι στους Κινέζους Μα Λονγκ και Φαν Ζεντόνγκ!

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η I.T.T.F. έχει βάλει κι ένα βίντεο με φοβερό πόντο για τον Γκιώνη σε αναμέτρηση με τον πολιτογραφημένο Ουκρανό Κου Λέι. Μεγάλη φωτογραφία σε ανάλογους λογαριασμούς της έχει δημοσιεύσει με ευχές η E.T.T.U. κι από κάτω υπάρχουν εκατοντάδες ευχές από ανθρώπους του αθλήματος στο εξωτερικό, οι οποίοι τον αποθεώνουν για την αξία του και το μεγάλο όνομα, που δημιούργησε στον χώρο.

Ο Γκιώνης εξελίχτηκε σε εμβληματική φυσιογνωμία για την ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση κι έγινε παράδειγμα προς μίμηση και για τον λόγο ότι έγινε επιστήμονας (σ.σ. οδοντίατρος) παράλληλα με τον πρωταθλητισμό. Δεν είναι ώρα για αφιερώματα βεβαίως, καθώς παραμένει απολύτως ενεργός σε διάφορα αγωνιστικά επίπεδα, αλλά θα θυμίσουμε τις σημαντικότερες διακρίσεις του. Πριν από αυτό να σημειώσουμε δύο τελευταία νέα που τον αφορούν: Το πρώτο ότι είναι δεύτερος αναπληρωματικός στη λίστα των συμμετοχών για το Europe Top 16, που θα γίνει αρχές Φεβρουαρίου στο Μοντρέ της Ελβετίας.

Επίσης, τον πρώτο αγώνα για τους προημιτελικούς του Τσάμπιονς Λιγκ με τη φανέλα της πολωνικής Μπογκόρια θα τον δώσει εντός έδρας την Παρασκευή 17 του μήνα κόντρα στη ρωσική UMMC (σ.σ. επίσης για την 8άδα της διοργάνωσης η γαλλική Ενεμπόν, με την οποία είχαν μικρή παρουσία στα γκρουπ ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης και ο Γιώργος Σταματούρος, θα υποδεχτεί τη ρωσική Όρενμπουργκ στις 16 Ιανουαρίου). Η ρεβάνς θα γίνει στο Εκατερίνμπουργκ στις 14 Φεβρουαρίου.

Οι μεγαλύτερες διακρίσεις του Γκιώνη:

Ασηµένιο µετάλλιο στο οµαδικό ανδρών και χάλκινο στο απλό ανδρών στο Ευρωπαϊκό πρωτάθληµα του 2013 στο Σβέσατ της Αυστρίας.

«Χρυσός» Μεσογειονίκης στο απλό ανδρών το 2009 στην Πεσκάρα.

Χάλκινο µετάλλιο στο ΤΟΠ 16 της Ευρώπης το 2015 στο Μπακού.

Νικητής το 2017 και το 2018 στο απλό ανδρών του κροατικού Challenge στο Ζάγκρεμπ

Τρίτος στο απλό ανδρών στο World Tour της Στοκχόλµης το 2013.

Πρωταθλητής Ευρώπης νέων στο διπλό µικτό το 1996 στην Τσεχία.

Πρώτος Βαλκανιονίκης στους παίδες και στους νέους, το 1992 και το 1996 αντίστοιχα. Χρυσό µετάλλιο στο διπλό στο Βαλκανικό πρωτάθληµα ανδρών του 1996.

Έκτη θέση µε την εθνική οµάδα στο Παγκόσµιο πρωτάθληµα του 1997 (το πρώτο στην καριέρα του). Χάλκινα µετάλλια στο διπλό στο τουρνουά Pro Tour της Αιγύπτου το 2004, της Σουηδίας το 2005 και ασηµένιο στο τουρνουά της Πολωνίας το 2004.

Στο Παγκόσµιο πρωτάθληµα του 2009 πλασαρίστηκε στις θέσεις 9-16 του απλού ανδρών

Το 2012 έφτασε με τη γαλλική Ανζέ στον τελικό του Κυπέλλου Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.T.T.U. Cup), ενώ το 2015 έπαιξε µε τη γερμανική Μπορούσια Ντίσελντορφ στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ.

Στο εξωτερικό έχει κατακτήσει πρωταθλήματα µε την Μπορούσια, την Μπογκόρια και την τσεχική Οστράβα.

#PointOfTheDay had to come from the birthday boy!

Happy 40th Birthday to Panagiotis Gionis! pic.twitter.com/amE837ZIc3

— ITTF World (@ittfworld) 7 Ιανουαρίου 2020