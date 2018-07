Ο Σγουρόπουλος πρωταθλητής Ευρώπης (vid)

Σε συγκλονιστικό τελικό με τον Σουηδό Τρουλς Μέρεγκαρντ έφερε τα πάνω-κάτω από 1-3 πίσω στα σετ και με τρομερή απόδοση και καρδιά πρωταθλητή επικράτησε με 4-3 και διατήρησε τα σκήπτρα.

Ο Σγουρόπουλος δικαίωσε ξανά τους κόπους τους δικούς του και όλων όσων τον στηρίζουν στις προσπάθειές του κι έχει φτιάξει ήδη τον θρύλο του! Αφήνει την κατηγορία των νέων με ονειρεμένο απολογισμό και εμφανίζει όλες τις προϋποθέσεις για να έχει λαμπρό μέλλον! Επιπλέον, τίμησε τη χώρα σε μία στιγμή αφάνταστα δύσκολη, μέσα στο πένθος από την ανείπωτη καταστροφή στην Αττική κι αν έδωσε, έστω και σε λίγους φιλάθλους, την ευκαιρία να χαμογελάσουν, μέσα στην τραγικότητα των γεγονότων, είναι πολύ σημαντικό για εκείνον και το άθλημα! Τα σετ του τελικού 9-11, 8-11, 11-2, 9-11, 11-8, 11-5 και 11-7.

SGOUROPOULOS Ioannis secured his title at the #EYC2018 #Congrats #SimplyTheBest #Greece pic.twitter.com/pJOpB7Q2XV

