Ευκαρπία και Ήφαιστος πρωταθλητές Ελλάδος στην πάλη

Η Ευκαρπία στην Ελευθέρα και ο Ηφαιστος Βαθυλάκου στις Γυναίκες στέφθηκαν πρωταθλητές Ελλάδας στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Πάλης Ανδρών - Γυναικών που ολοκληρώθηκε στη Θεσσαλονίκη.
Στην Ελευθέρα πρώτευσε η Ευκαρπία με 92β. και ακολούθησαν ο Μέγας Αλέξανδρος Ασπροπύργου με 51β. και ο Μέγας Αλέξανδρος Δήμου Φιλίππων με 34β.
Στις Γυναίκες πρωταθλητής σύλλογος αναδείχτηκε ο Ηφαιστος Βαθυλάκου με 45β.. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησαν ο ΑΟ Ευπυρίδαι Ανω Λιοσίων με 35β. και το χάλκινο ο Μέγας Αλέξανδρος Δήμου Φιλιππών 11β.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα ανά κατηγορία:
ΕΛΕΥΘΕΡΑ
57κ.
1 ΠΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΠΡ/ΡΓΟΥ)
2 ΜΑΡΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ)
3 ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΑΝ ΝΑΡΕΚ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
3 ΒΛΑΝΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΥΠΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ)
61κ.
1 ΜΑΡΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ)
2 ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ)
3 ΤΖΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΓΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ)
65κ.
1 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΠΡ/ΡΓΟΥ)
2 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΟΚ)
3 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΑΤΛΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
3 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΟΛ.Ν.ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ)
70κ.
1 ΛΟΪΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΠΡ/ΡΓΟΥ)
2 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ (ΟΛ.Ν.ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ)
3 ΚΑΪΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΕΑΛ ΠΗΓΑΣΟΣ)
3 ΜΗΤΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΤΛΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
74κ.
1 ΜΠΙΝΕΝΜΠΑΟΥΜ ΚΥΡΙΛΛΟΣ (ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΤΑΥΡΟΥ)
2 ΣΑΜΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ)
3 ΛΟΪΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΠΡ/ΡΓΟΥ)
3 ΜΕΛΕΤΩΒ ΓΚΕΟΡΚΙ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
79κ.
1 ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
2 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
3 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
3 ΛΟΪΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΠΡ/ΡΓΟΥ)
86κ.
1 ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΤΑΥΡΟΥ)
2 ΤΣΟΠΟΥΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
3 ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
3 ΦΙΛΙΠΠΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ)
92κ.
1 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
2 ΚΥΔΡΟΣ ΗΛΙΑΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
3 ΓΚΟΣΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΕΑΛ ΠΗΓΑΣΟΣ)
3 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ)
97κ.
1 ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ)
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ)
3 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΑΛ ΠΗΓΑΣΟΣ)
3 ΜΑΝΤΑΝΙ ΚΛΕΝΤΙΑΝ (ΕΥΡΩΠΟΣ)
125κ.
1 ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΤΛΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
2 ΙΜΠΙΖ ΝΙΑΖΙ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ)
3 ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ)
3 ΛΑΖΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
50κ.
1 ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ)
2 ΓΑΡΔΑΝΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ (ΗΦ.ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ)
3 ΜΑΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΗΦ.ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ)
53κ.
1 ΠΡΕΒΟΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ.)
2 ΜΠΑΛΟΥΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (ΗΦ.ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ)
3 ΜΑΡΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ)
55κ.
1 ΔΕΜΙΡΚΑΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ)
2 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ (ΓΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ)
3 ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΙΟΡΔΑΝΙΑ (ΗΦ.ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ)
57κ.
1 ΧΑΤΣΑΤΟΥΡΟΒΑ ΖΩΗ (ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ)
2 ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΗΜΑΘΙΩΝ)
3 ΚΑΛΤΟΥΡΟΥΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ)
59κ.
1 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ)
2 ΤΕΛΙΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ)
3 ΣΙΨΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ (ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΜΠ)
62κ.
1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ)
2 ΧΑΦΟΥΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΤΑΥΡΟΥ)
3 ΔΕΔΕ ΙΣΙΔΩΡΑ (ΗΦ.ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ)
3 ΠΑΪΤΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ (ΠΟΠ)
65κ.
1 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ)
2 ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ (ΠΟΠ)
3 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΓΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ)
68κ.
1 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΟΡΩ (ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ)
2 ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΑΡΧΕΛΑΟΣ)
72κ.
1 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΛΥΓΕΡΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΑΡΗΣ)
76κ.
1 ΠΙΤΣΙΑΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΟΓΧΗΣΤΟΣ)
2 ΠΑΝΤΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΚΡΟΤΩΝ)
3 ΖΑΧΕΙΛΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ (ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΒΟΛΟΥ)