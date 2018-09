Koινή υποψηφιότητα Βόρειας και Νότιας Κορέας για τους Ολυμπιακούς του 2032!

Νέα εποχή στις σχέσεις Νότιας και Βόρειας Κορέας φαίνεται ότι ανοίγει η διήμερη συνάντηση κορυφής που διεξήχθη στην Πιονγκγιάνγκ. Οι δύο χώρες ανακοίνωσαν κοινή υποψηφιότητα για τους Αγώνες του 2032, ενώ θα έχουν κοινή συμμετοχές και στις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, όπως για παράδειγμα τους Ολυμπιακούς του 2020. Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν θα επισκεφτεί επίσης τη Νότια Κορέα φέτος, γράφοντας ιστορία. Θα είναι η πρώτη επίσκεψη Βορειοκορεάτη ηγέτη στη Σεούλ μετά τη διάσπαση του 1945.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Μουν Γιάε ιν επίσης ανακοίνωσε ότι η Βόρεια Κορέα δέχτηκε να κλείσει το σταθμό πυρηνικών δοκιμών Dongchang-ri και με την παρουσία διεθνών παρατηρητών να προχωρήσουν σε «μόνιμη αποπυρηνικοποίηση», εφόσον και οι ΗΠΑ με τη σειρά τους τηρήσουν τις υποσχέσεις τους για «αμοιβαία μέτρα». «Οι σχέσεις Βόρειας και Νότιας Κορέας έχουν πλέον μπει σε νέα εποχή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, την ιδέα για συνυποψηφιότητα έριξε στο τραπέζι ο Υπουργός αθλητισμού της Σεούλ Ντο Γιονγκ-Χουάν, υποστηρίζοντας ότι ο φάκελος θα χριστεί στην επιτυχία των Χειμερινών Αγώνων της Πιεονγκτσάνγκ, με τη συμμετοχή των Βόρειων γειτόνων τους να βοηθά στο να ηρεμήσει η κατάσταση στη χερσόνησο.

Η απόφαση για την κοινή πορεία σε μια διοργάνωση με την ιστορία και τον συμβολισμό των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς και η απόφαση για αποπυρηνικοποίηση δείχνουν ότι οι δύο χώρες βαδίζουν πραγματικά σε νέα εποχή!

BREAKING: North and South Korea agree to seek to jointly host the 2032 Summer Olympics.

— The Associated Press (@AP) 19 Σεπτεμβρίου 2018