McGregor: Επιστρέφει στο οκτάγωνο με μήνυμα αγάπης προς όλο τον κόσμο (pic)

Δεν έχουν περάσει καν 10 μέρες από τη μέρα που ο Conor MacGregor ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τη δράση. Η ενασχόλησή του με την παραγωγή ουίσκι φαίνεται ότι έχει κατακλύσει τις επαγγελματικές του δράσεις κι ο ίδιος έχει στρέψει την προσοχή του αποκλειστικά σ' αυτήν. Ωστόσο, εκτός από το... ξύλο με τον Khabib στο twitter, φαίνεται πως σκέφτεται και την επιστροφή του στο οκτάγωνο.

Αυτό αφήνει να εννοηθεί με το εξής tweet:

«Θέλω να πάω μπροστά, με τους φαν μου όποια κι αν είναι η πίστη κι η καταγωγή τους.

Κάθε μορφή πίστης μάς κάνει καλύτερους.

Όλοι για έναν κι ένας για όλους.

Τώρα θα σας δω στο οκτάγωνο».

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all

Now see you in the Octagon.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 4, 2019