McGregor - Khabib: Συνεχίζουν το... ξύλο και στο twitter! (pics)

Αυτοί οι δύο δεν θα σταματήσουν ποτέ την... κόντρα! Μεταξύ τους έχουν γυριστεί πολλά επεισόδια τόσο εντός όσο κι εκτός κλουβιών.

Αυτή τη φορά ο ένας (McGregor) περηφανεύεται που έδειρε τους φίλους του αντιπάλου του κι ο άλλος (Khabib) στέκεται στην τιμή που πήρε από τον Ιρλανδό νικώντας τον στον αγώνα τους στο Λας Βέγκας.

«Πήρες τα χρήματα, πάρε και τα αδέρφια σου που έδειρα, όταν πάλεψαν μαζί μου μικρέ αρουραίε», έγραψε ο McGregor, με τον Khabib να του απαντάει:

You got your money took and your brothers eye socket shook when you fought me you little rat.

Viva Las Vegas baby the gaf always wins.

Big stomper party in the Wynn coming soon! @ProperWhiskey @WynnLasVegas #ad https://t.co/oN0KBCm7N3

