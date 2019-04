Ο ΜακΓκρέγκορ τρέλανε τον κόσμο με την Πρωταπριλιάτικη φάρσα του! (vid)

Το Champ Champ Rosé θα μπορούσε να είναι το κρασί που όντως θα έβγαζε στην παραγωγή ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ.

Όμως, ο Ιρλανδός θέλησε να... τρολάρει τον κόσμο ελέω Πρωταπριλιάς.

Εχοντας αφήσει τα κλουβιά και τη δράση, ο Ιρλανδός έχει στρέψει την προσοχή του αποκλειστικά στην παραγωγή και προώθηση του ουίσκι του Proper.

Στο μέλλον, ποιος ξέρει! Μπορεί το Champ Champ να γίνει πραγματικότητα και να πίνουμε κρασί στην υγειά του.

Just like I did with my Proper No. Twelve Irish Whiskey @ProperWhiskey, I will now take over the Rosé wine business. Introducing Champ Champ Rosé @ChampChampRose, the finest Rosé in the world!

Sláinte pic.twitter.com/wWmSjvWFyf

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 1, 2019