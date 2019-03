McGregor: Συνελήφθη επειδή έσπασε και πήρε το κινητό φαν του που ήθελε μια φωτογραφία! (vid)

Τα ξημερώματα της Τρίτης (12/3), ο Ιρλανδός συνελήφθη για καταστροφή και κλοπή κινητού.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την κατάθεση του Αχμέντ Αμπντιρζάκ, συνέβη όταν ο πρωταθλητής του UFC έβγαινε από το ξενοδοχείο «Fountainebleu» στο Μαϊάμι.

Ο εν λόγω φαν του ήθελε μια φωτογραφία μαζί του, εκείνος τα... πήρε, του άρπαξε το κινητό και αφού του το διέλυσε, το πήρε μαζί του για να σιγουρευτεί ότι δεν έχει... επιβιώσει η φωτογραφία του.

Η αστυνομία, κατόπιν καταγγελίας, έδρασε και συνέλαβε τον εκκεντρικό McGregor, ο οποίος πλήρωσε εγγύηση ύψους 12.500 δολαρίων και αφέθηκε ελεύθερος.

Φυσικά, το συμβάν... μυρίστηκαν τα ΜΜΕ τα οποία ήταν «παρών» κατά την αποχώρησή του από το Αστυνομικό Τμήμα.

RAW VIDEO: Mixed martial artist and boxer Conor McGregor has been released after posting bond after being arrested for stealing the cellphone of someone who was trying to take his photo in Miami, authorities say. https://t.co/JfzNG245Yc

— The Associated Press (@AP) March 12, 2019